ASTRON BUILDINGS

ASTRON - Solutions de construction pour toutes sortes de bâtiments d’entreprises : des entrepôts aux parking

ASTRON est le leader européen des constructions en acier pour l’industrie, le commerce, le stockage, la logistique, les sports et loisirs. Le bâtiment métallique complet comprend l’enveloppe extérieure avec la structure principale, les façades, la toiture et les accessoires.

Environ 70 bâtiments sur mesure sont fabriqués par semaine dans nos trois usines au Luxembourg, en République Tchèque et en Russie. Le groupe ASTRON est composé de 13 sociétés et emploie environ 690 personnes en Europe. Le siège sociale d’ASTRON est situé à Diekirch (Luxembourg). En 2020, un chiffre d’affaires d’environ 90 millions d’euros a été réalisé.

Le groupe international Lindab développe, fabrique et commercialise des produits et des solutions complètes pour simplifier la construction et créer un meilleur confort thermique et acoustique à l’intérieur des bâtiments. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 910 m EUR en 2020. Il est installé dans 24 pays et emploie environ 5000 personnes.

Les clients qui choisissent ASTRON recherchent une durabilité et un haut niveau de qualité. Par conséquent, nos bâtiments sont de grande qualité et durables en matière d’économie, d’écologie et d’environnement. Les produits ASTRON respectent toutes les lois, les règlements et les exigences locales en vigueur.

Le savoir-faire d’ASTRON :