ASTUS CONSTRUCTION - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ASTUS CONSTRUCTION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ASTUS Construction est une plateforme d'innovation et d'application labellisée plateforme « Bâtiment Energie ».Son équipe accompagne tous les acteurs de la filière construction, pour favoriser l'innovation et le développement économique.

Astus Construction regroupe : des collectivités territoriales, (Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère et Communauté de communes des Vallons de la Tour), des entreprises du secteur privé, à travers le Pôle Innovations Constructives (PIC), la CCI Nord Isère, la Fédération Française du Bâtiment, la CAPEB ; des centres de recherche et de formation, à travers les Grands Ateliers et l'association BTP Formation Isère, le GRETA Nord Isère Durable.

Fort des atouts et des richesses de son territoire, ASTUS Construction travaille de manière collective avec tous les acteurs Rhone Alpins et plus largement au niveau national sur ces domaines d'expertise.

Astus Construction a pour objectif de rassembler tous les acteurs de la filière de la construction en proposant des offres de services adaptées à leurs besoins afin de les aider à innover et à mieux répondre aux enjeux actuels.