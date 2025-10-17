ATC - AERO TEXTILE CONCEPT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ATC - AERO TEXTILE CONCEPT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis plus de 30 ans, ATC propose des solutions de diffusion d'air optimisées pour toutes les applications de traitement d'air. La vocation d’ATC est de maîtriser et de garantir vos performances aérauliques.

Grâce au savoir-faire d’ATC reconnu en France et à l’international, notre gamme AIRNEO est plébiscitée par les bureaux d’études thermiques et fluides, les installateurs en froid et conditionnement d’air, les chauffagistes, les frigoristes, etc.

Elle peut s’utiliser dans tous les types d'applications : l'industrie, les établissements recevant du public (ERP), l'agroalimentaire, les bâtiments logistiques, le tertiaire, etc.

Par son histoire, Aerotextile Concept a toujours exprimé sa volonté d’innover et de conserver une technologie d’avance.

Cette volonté lui confère d’ailleurs un rôle de pionnier et de leader de la gaine textile en France.

Notre expertise dans la conception de gaines textiles vous assure :

Une diffusion d’air de qualité et adaptée au besoin de l’utilisateur final

Une solution économique par un meilleur rendement aéraulique et la réduction des coûts de transport dû à son conditionnement.

L’utilisation d’un textile 100% recyclé

Un entretien plus simple et économique qu’un conduit en tôle, assuré par notre service de laverie.

Le savoir-faire d’Aero textile concept :

Aerotextile Concept conçoit, fabrique et assure l'entretien de conduits et diffuseurs d'air en textile. La gaine textile est une technologie permettant le transport et la diffusion d’air dans un espace, elle permet entre autres de :