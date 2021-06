ATELIERS MECANIQUES FEGERSHEIM – UTIS : Entreprise Alsacienne située à Fegersheim depuis 1920, spécialisée dans la fabrication et la vente des machines à bois.

Fonderie et mécanique de précision créées en 1920 par M. W. MEGEL.

Elles produisent jusqu’en 1963 des pièces en fonte grise pour l’industrie et l’assainissement. Forte de l’expérience acquise en modelage et fonderie, l’usine développe à partir de 1923 une gamme complète de machines classiques pour le travail du bois tel que scies à ruban, scies circulaires, raboteuses, dégauchisseuse et toupies.

Depuis lors, les bâtiments, atelier et administration, ont été agrandis et modernisés par tranches successives. La réserve de terrain constructible permet d’envisager d’autres extensions sur le même site. Les ateliers de fabrication sont équipés de machines-outils permettant l’usinage des bâtis de grandes dimensions, des tables et des autres composants.

ATELIERS MECANIQUES FEGERSHEIM en chiffres :

1920 L'année de création

10 Machines à bois

5000 clients satisfaits

15 Pays

Le savoir-faire des ATELIERS MECANIQUES FEGERSHEIM :

Dégauchisseuses en largeur 410 ou 525 mm et longueur 2m50 ou 2m80

Raboteuses en largeur 510, 610, 710 et 830 mm avec positionnement électronique de table

Toupies à arbre fixe en diverses exécutions : manuelles, avec motorisation des axes, avec positionnement électronique des axes etc…

Toupies à arbre inclinable à 3 axes programmés et variation de vitesse de broche, à déblocage hydraulique des outils

Supports motorisés pour entraîneur de toupie

Cadreuses hydrauliques en diverses tailles destinées à l’assemblage des cadres de fenêtres, des portes, au collage des panneaux