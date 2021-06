ATELIERS PERRAULT FRERES

Les ATELIERS PERRAULT assurent la restauration d’édifices patrimoniaux, la reproduction d’ouvrages d’art, et la réalisation de créations traditionnelles en fenêtre, charpente, menuiserie ébénisterie, ferronnerie et serrurerie d’art.

Maintenir, transformer, créer, valoriser le patrimoine bâti, en France et partout dans le monde, en s’appuyant sur l’excellence de nos compagnons, la maîtrise de nos savoir-faire, l’héritage du passé, tout en étant tourné vers l’avenir, afin de toujours réaliser des ouvrages innovants et exceptionnels : dans chaque édifice, pour chaque client, à chaque fois.

Nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets, de la réalisation unitaire sur mesure aux opérations les plus complexes et prestigieuses. En mesure de répondre aux situations techniques les plus inédites, nous intervenons partout en France et à l’étranger.

Cela implique de maîtriser l’ensemble du processus depuis la conception jusqu’à l’installation sur site : étude personnalisée, réalisation innovante, adaptation technique, maîtrise de la logistique, sélection des matériaux…

Cette transversalité des savoir-faire nous permet de participer à diverses aventures : restitution du Phare du Bout du Monde à la pointe de la Terre de Feu en Argentine, construction d’une plate-forme d’observation pour une station d’études située à Dôme Charlie en Antarctique, construction d’une passerelle au château d’Angers pour les 600 ans du Roi René…

Depuis de nombreuses années, notre expérience et notre engagement sont soulignés par des distinctions successives. Labels, certifications, récompenses sont les témoins des actions concrètes que nous mettons en œuvre en matière d’innovation, de qualité, de développement durable et de formation.

En témoignent, par exemple, les distinctions obtenues par certains de nos apprentis : Médailles d’or lors du Meilleur Ouvrier de France.

Certifiés Qualibat depuis de nombreuses années, les ATELIERS PERRAULT sont fiers aussi de l’estampille Menuiserie 21, témoins de leur engagement actif en faveur de la qualité technique, de l’environnement et des conditions de travail. En 2006, le label Entreprise du Patrimoine Vivant vient reconnaître deux siècles et demi de tradition et de savoir-faire. L’année suivante, lors du Concours de l’Innovation et les Trophées du Design décernés au Salon BATIMAT, les ATELIERS PERRAULT se voient attribuer la médaille d’Or pour leurs menuiseries mixtes bois-aluminium «Les Grands Boulevards».

Le savoir-faire des ATELIERS PERRAULT :