Fondée en 1831, puis pionnière dans son activité dans les années 70, ATEMCO conçoit, fabrique et installe des bâtiments modulaires depuis plus de 45 ans pour les clients du secteur public et privé.

Depuis 2011, ATEMCO a été intégré au groupe OBM Construction, entreprise générale de constructions bois et constructions industrialisées. OBM Construction intervient auprès des maîtres d'ouvrages publics et privés pour concevoir, piloter et assurer l'exécution de projets de construction, en neuf et sur site occupé sur l'ensemble du territoire. Pour tous les projets de constructions modulaires, ATEMCO intervient.

ATEMCO se distingue par sa capacité à répondre aux demandes les plus spécifiques et à apporter une réponse sur mesure à chaque projet, grâce à la flexibilité que nous confère notre usine de Mussidan (24). Les constructions modulaires d'ATEMCO offrent une grande souplesse d'utilisation qui permet une libre évolution des usages dans le temps.

Ils nous font confiance :

Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Départemental du Cher, Conseil Régional de Poitou-Charentes, Université Paris 8, Mairie de Vaulx-en-Velin, Mairie de Thiais, Mairie d'Ambarès-et-Lagrave, Mairie de Choisy le Roi, Centre Hospitalier de Montpellier, Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrôme, FAYAT TP, SNCF, Renault, Sanef, Free, Areva, Veolia, Sita, ...

Le savoir-faire d’ATEMCO :

LA CONSTRUCTION MODULAIRE

Nos bâtiments modulaires RT 2012 sont préfabriqués, assemblés et équipés en atelier dans notre usine à partir de macroéléments (sanitaires, climatisation, électricité, ...). Ceux-ci sont ensuite acheminés puis installés sur site, de façon définitive ou temporaire.