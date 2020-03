ATES GROUPE MHZ

Ates, spécialiste en matière de protection solaire, propose une grande variété de stores intérieurs et extérieurs adaptés à l'habitat et au tertiaire, et apporte à ses clients des solutions personnalisées, qualitatives et pérennes.

Chaque produit est unique et conçu pour répondre aux attentes des plus exigeants.

Ates est la filiale française du Groupe MHZ et bénéficie de ses infrastructures et de ses centres de recherche & développement. Ainsi, les systèmes de protection solaire Ates sont particulièrement innovants et se caractérisent par leur qualités fonctionnelles et esthétiques.

Ils dosent avec précision l'apport de lumière, réduisent la chaleur transmise par le vitrage et régulent la température pour créer une atmosphère apaisante et procurer une véritable sensation de bien-être.