ATI ABRASIFS TECHNIQUES INDUSTRIELS

Devenu le spécialiste de l'abrasif grâce à la qualité de ses produits, A.T.I SARL propose depuis de nombreuses années, une large gamme d'abrasifs pour tous types de travaux.

Basé à ROUMARE, près de Rouen, ATI met en œuvre toutes les nouvelles technologies pour être en conformité avec les normes européennes, afin de répondre au mieux à l'attente des clients.

La profondeur de ses gammes a pour objectif de satisfaire à 100% les besoins du marché professionnel et répondre au maximum aux demandes des revendeurs.

ATI, c’est la mise en œuvre de toutes les nouvelles technologies pour être en conformité avec les normes européennes, afin de répondre au mieux à l’attente des clients.

ATI, c’est enfin la gamme la mieux adaptée à l’utilisation avec des duretés étudiées, des produits renforcés se basant sur une exploitation efficiente de matières premières de qualité.

Pour être totalement indépendant vis-à-vis des gros producteurs, nous diffusons exclusivement la marque ATI, ainsi la gamme sera toujours la plus complète et la plus performante.

Tous les produits ATI répondent à toutes les normes de sécurité certifiées, contrôlées, numérotées (lots) pour une traçabilité sans faille.

Pour les produits de vente courante, les commandes passées avant 14H sont expédiées le jour même.

Et, pour les produits non stockés, nous vous garantissons une livraison dans les plus brefs délais.

Le savoir-faire d’ATI :