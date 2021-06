ATN, concepteur et fabricant français de nacelles élévatrices, conçoit des plate-formes spécialement pensées pour l’industrie et pour répondre aux besoins spécifiques des loueurs.

La qualité et la robustesse des matériaux utilisés dans la conception des machines, un entretien simple et peu coûteux ainsi que l’absence de pièces captives, garantissent aux nacelles une longue durée de vie, même dans des conditions d’utilisation très intenses.

Une équipe d’ingénieurs expérimentés et performants améliore et élargit sans cesse la gamme de produits. Grâce à leur design, les nacelles ATN offrent une facilité d’entretien et de maintenance, permettant un gain de temps et une optimisation de l’utilisation du matériel pour les loueurs.

ATN se positionne ainsi sur la rentabilité à long terme de ses clients par la fiabilité, la longévité, et la facilité et faible coût d’entretien de ses machines.

Nous vous proposons de tester les machines, sur place ou chez vous. Contactez-nous pour plus d’information !

Le savoir-faire d’ATN :