ATULAM : Menuiseries bois sur mesure

Maison contemporaine, demeure ancienne ou bâtiment classé, notre savoir-faire acquis depuis de nombreuses années nous permet de réaliser des menuiseries à la fois esthétiques, complexes et performantes. Fenêtre traditionnelle à fermeture mouton et gueule de loup, fenêtre bombée (cintrée en plan) ou de haute technicité, fabrication de porte à l’identique, optez pour la qualité et le service ATULAM.

Produire français est un engagement éthique auquel nous sommes profondément attachés. Nous pensons que la menuiserie haut de gamme a toutes les capacités de rester française, c’est pourquoi nous avons choisi de localiser notre usine à Jarnages, au cœur du Limousin.

Aujourd’hui notre usine de 10 000m² emploie près de 120 personnes en zone rurale. Depuis 1965, nous avons acquis des procédés de fabrication et un savoir-faire nous permettant de concevoir des produits uniques et de qualité.

Parce que de nombreuses étapes de fabrication sont réalisées de façon artisanale, la menuiserie bois nécessite une main d’œuvre nombreuse et qualifiée.

Nous utilisons un assemblage traditionnel – la technique du double enfourchement pour l’assemblage des ouvrants (tenon et mortaise). Ce procédé est beaucoup plus résistant que l’assemblage mécanique utilisé dans les productions industrielles.

Nous travaillons des pièces de bois en lamellé-collé 3 plis : ce mode de fabrication associe par collage 3 lamelles de bois permettant d’assurer la stabilité du matériau et de renforcer sa résistance mécanique et sa résistance à la chaleur.

La Charte de Qualité Menuiseries 21, vous apporte l’assurance du savoir-faire d’ATULAM pour réaliser des fenêtres en bois sur mesure qui répondront à vos exigences.

Créée par un groupe d’entreprises de menuiseries adhérentes à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Charte de Qualité Menuiseries 21 s’appuie sur une expertise de la conformité technique par un organisme indépendant et habilité : l’institut technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement (FCBA).

Visitez les sites Menuiseries 21 ou Union des métiers du Bois

Aujourd'hui l'équipe ATULAM c'est près de 120 personnes dans l'atelier et 30 personnes dans les bureaux pour réaliser vos fenêtres sur-mesure dans le département de la Creuse.

Depuis 22 ans, l'entreprise connait une dynamique forte en termes de croissance de chiffre d'affaires et d'embauche.

Le savoir-faire d’ATULAM :

FENETRES ET PORTES FENETRES

Tradilou : Le haut de gamme de la menuiserie bois : menuiserie à rive droite et à fermeture mouton et gueule de loup.

Estilou : La modernité à l'ancienne : menuiserie à recouvrement à fermeture mouton et gueule de loup.

Estibelle : La fenêtre moderne ultra personnalisable : menuiserie à recouvrement et à fermeture par crémone encastrée (double joint).

Primabelle : L'essentiel en toute simplicité : menuiserie à recouvrement et à fermeture par crémone encastrée (simple joint).

Cintrée en plan : Menuiserie d'exception pour lieu d'exception (bow-window).

Volets intérieurs : Le chic à la française.

Repliable : Une ouverture totale sur l'extérieur.

Fenêtre à guillotine : La touche anglo-saxonne qui optimise l'espace.

Fenêtre à fléau : La fermeture aux airs d'antan.

Œil de bœuf : Un puits de lumière pour votre intérieur.

Basculant : Pivotant sur un axe horizontal.

Coulissant à levage : La baie vitrée sur mesure.

Récupération de crémones

PORTES