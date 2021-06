AUDIO IMAGES est une société de 4 personnes créée en 1990 par André Bernasson. Son activité ancienne est le son et la lumière en équipements de night clubs, théâtres et lieux publics.

En 1993, AUDIO IMAGES s’intéresse à la fibre optique qui était encore un produit très novateur et développe alors un traitement des fibres optiques permettant à la lumière d'être diffusée le long de la fibre, avec une homogénéité parfaite et un rendement exceptionnel.

Développée par la société AUDIO IMAGES, la fibre optique diffusante Excel-Ray est le fruit d’un procédé exclusif de traitement de la fibre protégé par un brevet européen. Consistant en une répartition homogène de la lumière sur tout le long de la fibre plutôt qu’en bout uniquement, notre technique permet d’obtenir un rendement exceptionnel en donnant à nos produits une luminosité incomparable.

Qu’elle soit apparente, cachée ou intégrée dans d’autres matières (tissu, corian, jonc, bois, verre), la fibre optique est l’allié déco indispensable pour illuminer votre espace avec légèreté et raffinement.

Bien loin du petit palmier lumineux à l’allure plastique en fibre standard, notre fibre optique diffusante s’intègre notamment dans la réalisation artistique et architecturale.

Elle est également la solution idéale pour les marques souhaitant mettre en valeur leurs produits en vitrine ou tout simplement leur nom commercial à l’occasion de showrooms ou salons.

Appréciée tant pour son originalité esthétique que pour ses qualités techniques, la fibre optique ne transporte pas l’électricité et ne nécessite aucun entretien. Elle s’intègre donc facilement dans des endroits humides et difficiles d’accès, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. N’émettant aucune chaleur, elle vous permet enfin d’éclairer en toute sécurité vos objets les plus sensibles : tableaux, vitrines, caves à vins.

Le savoir-faire d’AUDIO IMAGES :