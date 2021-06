AUGAGNEUR – PMG : Etude, fourniture et pose de tous types de plafonds.

AUGAGNEUR est une société créée en 1979 en Ile de France.

Nous avons 200 installateurs et conducteurs de travaux à votre service.

Domaines d'applications : Bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, écoles.

Certifications Qualibat :

6612 : fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires technicité confirmée

4132 : plaques de plâtre technicité confirmée

4221 : fourniture et pose de cloisons amovibles

AUGAGNEUR – PMG fait partie du groupe Saphyr.

Éditeur d’Ambiance, le groupe Saphyr, ensemblier des espaces tertiaires, commerciaux et industriels, conduit et réalise les projets d'architecture intérieure de ses clients et partenaires, en France et à l'étranger dans le respect d'une démarche durable.

Résolument tourné vers l’avenir, le groupe Saphyr inscrit son développement dans la durée.

Soudées autour d'une signature, de valeurs humaines de confiance et d'excellence, les sociétés du groupe Saphyr conjuguent leurs talents au service de leurs clients. Permettant un nouvel art de l'agencement, les sociétés du groupe Saphyr offrent un véritable cocon créatif et technique aux créateurs et concepteurs.

Le savoir-faire d’AUGAGNEUR – PMG :