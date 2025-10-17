Pour obtenir une information de la part de la marque « AUTOMATISMES BFT FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BFT développe et met au point des systèmes innovants destinés à l'automatisation pour tous contextes résidentiels, commerciaux et urbains.

BFT travaille dans le monde entier, en mettant à votre disposition 20 filiales et plus de 530 distributeurs dans plus de 120 pays.

Nous sommes nés en 1981 à Thiene avec une vocation : être toujours à disposition des clients, orientés vers toutes les personnes qui travaillent avec nos produits.

Un esprit qui a immédiatement permis d'induire une fidélisation très étroite avec ceux qui travaillent dans les univers de l'installation et de l'automatisation.

L'évolution naturelle de ce processus a été l'acquisition de notre clientèle phare et l'ouverture de la première succursale en Allemagne en 2002, première étape pour pénétrer les réalités locales et comprendre les facettes de chaque pays.

À partir de ce moment, en mettant toujours l'accent sur la satisfaction maximale de la clientèle, nous avons commencé à diversifier le service pour tous les types de culture.

Depuis 2004 nous faisons partie du groupe Somfy : ceci a donné à BFT l'élan nécessaire pour conquérir des parts de marché significatives et créer un réseau de distribution toujours plus efficace. Un changement radical qui a entraîné la transition d'entreprise patronale à petite multinationale.

Notre réseau de distribution international se partage entre les réseaux gérés par les filiales et ceux des distributeurs directs.

En 2004, les sociétés à l'étranger qui n'étaient alors que trois se sont multipliées par dix en un peu moins d'une décennie.

Le franchissement de 100 millions de chiffre d'affaires en 2012 et 2013 n'est qu'un premier pas vers un autre objectif ambitieux.

Le savoir-faire de BFT :