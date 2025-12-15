Le groupe suisse de matériaux de construction annonce l’acquisition de Finja, spécialiste des mortiers, et consolide son maillage en Europe du Nord.

Le spécialiste suisse des matériaux de construction Sika poursuit son expansion en Europe du Nord. Le groupe a annoncé, lundi 15 décembre, le rachat, sans préciser le montant de la transaction, de l’entreprise suédoise Finja, active dans les mortiers, renforçant ainsi sa présence et son ancrage dans les pays nordiques.

Fondée en 1957, Finja est une entreprise spécialisée dans la fabrication de mortiers et de composants pour les sols et les façades, a précisé Sika dans un communiqué. La société, qui exploite deux sites de production, réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 millions de francs suisses (64 millions d’euros), selon le groupe suisse.

Un CA de 12,5 milliards d'euros en 2024

Basé à Baar, dans le canton de Zoug, Sika avait déjà annoncé en octobre l’acquisition d’un fabricant de mortiers au Danemark. Ces deux opérations rapprochées permettent au groupe de « renforcer sa présence dans les pays nordiques » et d’y bénéficier « d’une couverture complète dans le segment des mortiers », souligne Sika dans son communiqué. Soumise aux autorisations réglementaires, l’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

Sika, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 11,76 milliards de francs suisses l’an dernier (environ 12,5 milliards d’euros), mène régulièrement des acquisitions ciblées de petite taille. Le groupe n’hésite toutefois pas à procéder à des opérations d’envergure, comme en 2019 avec le rachat du français Parex pour 2,5 milliards de francs suisses (environ 2,7 milliards d’euros), ou encore en 2023 avec la reprise de MBCC, ancienne filiale du chimiste allemand BASF, acquise auprès du fonds d’investissement Lone Star Funds pour 5,5 milliards de francs (environ 5,8 milliards d’euros).

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)