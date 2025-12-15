Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le ministre du Logement a annoncé que MaPrimeRénov' serait suspendue si le Parlement n'adopte pas de budget avant le 31 décembre. Cette perspective est vue comme une potentielle « énième catastrophe » par la CAPEB, qui se mobilise le 17 décembre.

« Pas de budget, pas de guichet. » Vincent Jeanbrun prépare le terrain : si le budget n'est pas voté par le Parlement, le dispositif MaPrimeRénov' sera suspendu le 1er janvier 2026. Alors que les discussions autour du Projet de loi de finances (PLF) entrent dans la dernière ligne droite, le ministre du Logement a agité la menace d'un coup d'arrêt tel qu'il s'était déjà produit début 2025.

Pour rappel, le dispositif MaPrimeRénov' a aussi subi une suspension de fin juin à fin septembre. « Ce serait dramatique pour la rénovation », ajoute Vincent Jeanbrun dans un entretien accordé au Parisien samedi 13 décembre. En raison de cette instabilité, près de 80 000 dossiers seraient en cours d'instruction, dont 45 000 pour des maisons individuelles et 38 000 pour des copropriétés.

« Tous les dossiers déposés en 2025 seront traités en 2026. Mais si une nouvelle suspension devait avoir lieu faute de budget voté, cela ne ferait que retarder encore l'échéance », selon lui.

« Plus de deux ans de recul net » sur MaPrimeRénov', selon la CAPEB

L'ex-maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a cependant promis de rouvrir les aides à tous les ménages si le budget venait à être adopté. Selon lui, cette mesure permettrait que le dispositif « retrouve son ambition de départ ».

Mais le ministre estime dans le même temps que la priorité doit être donnée « aux familles les plus en difficulté, et aux passoires thermiques ». Une manière de ménager différentes sensibilités politiques, qui ne semble pas convaincre Jean-Christophe Repon.

« Pour nous, ce serait une énième catastrophe, puisque nous avons vécu exactement la même situation l’année dernière », rappelle le président de la CAPEB au sujet de la possibilité d'une nouvelle suspension. « Cela fait plus de deux ans de recul net, avec des destructions d’emplois. Pour nous, ce n’est plus entendable, ce n’est plus pilotable, et c’est inadmissible de voir, une fois encore, ce doute se profiler à l’horizon. »

L'organisation syndicale maintient donc sa mobilisation nationale de ce mercredi 17 décembre pour protester notamment contre l'instabilité de MaPrimeRénov'.

Vers des « Jeux olympiques du logement » ?

Toujours dans son entretien donné à nos confrères du Parisien, Vincent Jeanbrun a justifié la sortie de 140 000 petites surfaces du statut de passoire thermique avec le nouveau calcul du DPE. « Pour tenir nos engagements, nous avons besoin de plus de souplesse. En autorisant les propriétaires à continuer de louer leur bien, on leur permet d’avoir des ressources pour pouvoir financer la rénovation », affirme-t-il. « C’est extrêmement important car ça permet d’éviter de mettre 700 000 ménages français dehors. »

Monsieur Jeanbrun veut aussi créer une « banque de la rénovation », afin que la copropriété puisse solliciter un emprunt pour effectuer des travaux de rénovation énergétique.

Concernant la sortie de la crise du logement, le ministre a répété vouloir un « choc de simplification » afin d'accélérer les procédures. Début 2026, il promet de présenter un grand plan logement qu'il résume ainsi : « des logements partout et pour tous ».

Pour ce faire, Vincent Jeanbrun annonce qu'il ambitionne de créer « les Jeux olympiques du logement, et un Notre-Dame de la construction ». « Lorsque les opérations sont maîtrisées par les pouvoirs publics, les maires ou les préfets, cela empêche un certain nombre de recours abusifs », justifie-t-il.

Par Raphaël Barrou