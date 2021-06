AUXITEC – ARTELIA : Une offre complète et structurée pour la conception et le management global de projets.

Nos équipes pluridisciplinaires garantissent une expertise de haut niveau. Elles assurent la maîtrise d’œuvre et la gestion globale des projets, depuis leur conception jusqu’à leur parfait achèvement.

Nos équipes apportent une expertise de haut niveau dans des domaines complémentaires, le bâtiment et le génie civil, l’industrie, les systèmes d’information. Elles mettent en œuvre des compétences pour des dossiers toujours plus complexes et partagent un objectif commun, la qualité du service.

AUXITEC a rejoint le Groupe ARTELIA en 2017, un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement.

ARTELIA, un leader de l’ingénierie indépendante.

ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la mobilité, de l’eau, de l’énergie, du bâtiment et de l’industrie.

Créer des solutions pour une vie positive ainsi s’exprime la raison d’être que nous venons d’inscrire dans nos statuts.

Résilience, sécurité, compétitivité industrielle, digitalisation, nouvelles mobilités, ville et bâtiment intelligents… dans tous ces domaines, plus que jamais, notre devoir est de proposer des solutions à la fois innovantes et réalistes, audacieuses et tangibles afin de nous aider, nous citoyens du monde, à mener une vie positive.

Le savoir-faire d’AUXITEC – ARTELIA :