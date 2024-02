Avelis est une entreprise spécialisée dans la construction modulaire et hors site depuis 2011, avec une usine de production en Bourgogne et une antenne en Île-de-France. D’abord opérant une activité de logistique globale pour les chantiers avec le déploiement de bases-vie et de containers transformés, Avelis devient rapidement constructeur de bâtiments modulaires. En 2017, poussée par une forte croissance, Avelis implémente un pôle R&D chargé de développer un nouveau principe constructif bas carbone 3D mixte bois/acier et destiné au marché tertiaire et à l’habitat.

A partir de 2020, Avelis commercialise ses bâtiments tertiaires RE2020 et développe parallèlement son catalogue Habitat pour le collectif, le groupé, les résidences gérées et l’hôtellerie. 2023 et 2024 sont les années où Avelis commercialise ses bâtiments pour l’habitat et améliore son principe constructif en vue de la nouvelle réglementation RE2025.

Forte de son expérience en construction hors site, Avelis affilie de manière continue ses actions d’innovation à ses activités. Le principe constructif Avelis Inspir est conçu de manière à répondre aux nouveaux usages et aux nombreux critères environnementaux. Il intègre déjà la mutabilité/réversibilité des bâtiments, avec une conception qui permet le démontage des modules pour une affectation future (DfMAD). Ce principe constructif innovant sera certifié QB53 Modulaire par le CSTB en 2023 pour sa qualité et sa fiabilité technique.

Poursuivant de manière constante ses efforts pour permettre une intégration systématique de l’innovation, Avelis crée Nova en 2021, un concours d’open innovation qui a pour but d’imaginer les bâtiments et les services de demain. Nova deviendra un Appel à projets pour être en phase avec les évolutions du marché. Une Chaire d’enseignement et de recherche intitulée «Construction hors-site et industrialisée pour l’humain et l’environnement» verra également le jour en 2022 avec l’école d’ingénieurs CESI pour associer recherche, innovation et formation au service de la construction industrialisée.

Avelis poursuit son développement en agrégeant la RSE (Médailles d’or 2023/2024 par Ecovadis) et l’innovation à ses pratiques et sa stratégie. Les objectifs généraux d’Avelis s’orientent désormais vers la fabrication de bâtiments intégrant une innovation sobre et utile, en phase avec une éthique environnementale et humaine forte.

L’offre d’Avelis s’articule aujourd’hui autour de gammes produits et de services :

Avelis Inspir : Gamme de bâtiments tertiaires bas carbone à hautes performances énergétiques et environnementales.

Gamme de bâtiments tertiaires bas carbone à hautes performances énergétiques et environnementales. Avelis Optimal : Services et logistique globale clé en mains. Installations temporaires pour chantiers et bases-vie.

Services et logistique globale clé en mains. Installations temporaires pour chantiers et bases-vie. E-Sence by Avelis : Gamme d’habitats pour le collectif, le groupé, les résidences gérées et l’hôtellerie.

Toutes les informations et les actualités du Groupe Avelis : https://avelis.com