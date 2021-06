AVM MENUISERIES, menuiseries extérieures certifiées, menuiseries extérieures certifiées, AVRIL SEDAM : Expert en ascenseurs, monte-charges, ascenseurs spéciaux et ascenseurs privatifs.

Située en Bourgogne, la société AVRIL SEDAM est spécialisée dans la conception, la maintenance et la mise aux normes d’ascenseur privatif.

Créée en 1945, AVRIL SEDAM se compose d’une équipe expérimentée et dotée d’un solide savoir-faire. Nous répondons aussi bien aux besoins des particuliers que des professionnels.

Nous intervenons dans les zones limitrophes de Bourgogne mais nous pouvons aussi nous déplacer partout en France selon vos demandes.

Un ascenseur demande beaucoup de minuties et de techniques dans sa conception et son installation, faute de quoi, il pourrait présenter un danger. C’est pourquoi, il est primordial de s’adresser à un professionnel expérimenté et qualifié pour tous vos besoins en matière d’ascenseur. La réputation d’AVRIL SEDAM n’est plus à faire.

Nous disposons des équipements techniques et des ressources humaines nécessaires pour effectuer vos travaux dans les règles de l’art et dans les plus brefs délais.

Forts de nos 50 ans d’expérience, nous sommes en mesure de vous assurer des prestations sécuritaires et conformes aux législations en vigueur. Nous pouvons travailler sur les ascenseurs de toutes marques. Ayant des réseaux de fournisseurs et des sous-traitants partout en France, nous pouvons intervenir rapidement, et vous donner entière satisfaction. Nous mettons d’ailleurs un point d’honneur sur la qualité de nos travaux. Ce qui nous a permis de gagner la confiance d’un grand nombre de clients.

Le savoir-faire d’AVRIL SEDAM :

Ascenseurs

Ascenseurs privatifs

Élévateurs pour handicapés

Monte -Charges

Mise aux normes

Modernisation

Transformation

Installation ascenseur

Réparation ascenseur

Maintenance ascenseur

Intervention ascenseur