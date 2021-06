AXIMUM : Une expertise industrielle et un savoir-faire travaux au service de la mobilité sûre.

Nous sécurisons, signalons et régulons les flux, agissant ainsi en tant qu’opérateur global de la mobilité sûre pour apporter des réponses à votre problématique, dans une relation de proximité et de confiance.

AXIMUM est une filiale du Groupe Colas, un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport.

Nos agences et leurs établissements élaborent des solutions complètes et adaptées aux voies privées ou autoroutes, voies rapides ou bien voiries urbaines, en zone rurale aussi bien qu’au cœur des métropoles.

AXIMUM est également le fruit de l’intégration réussie de sociétés industrielles de premier plan dans les domaines de la sécurité et de la gestion du trafic.

Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent ainsi de concevoir et fabriquer des produits innovants, fiables et respectueux de l’environnement.

Nos équipes de Recherche et Développement disposent des moyens nécessaires au sein de nos bureaux d’études et laboratoires, ainsi que d’une unité spécialisée sur le Campus Scientifique de Colas. Nos filiales industrielles ont ainsi vocation à favoriser l’émergence de produits performants et innovants et consacrent 3 % de leur chiffre d’affaires à la R&D.

Nos 10 sites de production sont certifiés ISO 9001, ISO 14000.

Le savoir-faire d’AXIMUM :

SOLUTIONS GLOBALES

Espace urbain : L’environnement urbain est particulièrement concerné par de formidables mutations.

Exploitation sous chantier : L’amélioration et la maintenance des infrastructures ou des ouvrages nécessitent régulièrement des travaux et l’intervention des gestionnaires.

Routes & autoroutes : L’environnement routes et autoroutes est particulièrement concerné par de formidables mutations. Si le calendrier et la portée de tous les bouleversements en cours ne sont pas faciles à apprécier, la sûreté de ses déplacements reste la préoccupation majeure du voyageur moderne.

Grands projets : Notre équipe Grands Projets est à votre disposition pour étudier vos projets complexes, de concession ou d’exploitation routière.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Travaux et services : Nos agences et leurs établissements élaborent des solutions complètes et adaptées aux voies privées ou autoroutes, voies rapides ou bien voiries urbaines ou périurbaines, en zone rurale aussi bien qu’au cœur des métropoles.

Produits de sécurité APS : AXIMUM Produits de Sécurité est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements de la sécurité routière métalliques et plastiques.

Produits de marquage APM : AXIMUM Produits de Marquage est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et procédés dans le domaine de la signalisation horizontale routière.

Matériel de marquage PROSIGN : Prosign est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels d'applications de signalisation routière.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Génie électrique & systèmes GES : AXIMUM Génie Electrique et Systèmes est spécialisée dans l’installation et la maintenance d’équipements et solutions destinées à la gestion du trafic et d'équipements dynamiques, d'infrastructures, du stationnement, de l’éclairage public et du contrôle d’accès.

Produits électroniques APE : AXIMUM Produits Electroniques est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de produits et procédés destinés à la sécurité et à la gestion de trafic.

Produits de signalisation SES Nouvelle : SES Nouvelle est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de signalisation routière fixe et dynamique.

Technologies Nouvelles TN : Technologies Nouvelles est spécialisée dans les études et les expertises d'ingénierie de la route et des déplacements.

SAVOIR-FAIRE DE SPÉCIALITÉ