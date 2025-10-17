AXIOM PROCAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AXIOM PROCAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PROCAL : Concepteur de logiciels BIM spécialisé dans le calepinage, calculs et dessins 3D pour les métiers du bâtiment sous environnement AUTOCAD et compatible avec le BIM

PROCAL a été créée en 1999 sous l’impulsion de Saïd Benmedjahed. Localisée à Lingolsheim (67380) dans la périphérie de Strasbourg, nous développons des logiciels de CAO/DAO en 3D qui visent principalement à aider les entreprises telles que les façadiers, les bureaux d’études ou encore les industriels à concevoir des plans de calepinage et dessin de bardage de manière optimisée pour l’enveloppe du bâtiment, le gros œuvre et le second œuvre.

Nous avons fait le choix de développer nos logiciels sous environnement AUTOCAD et compatibles avec le BIM.

La vie n’a pas toujours été aussi rose qu’aujourd’hui et comme nous l'avouons volontiers : “Au début, on a beaucoup appris de nos erreurs”. Ces “erreurs” nous ont forgé et c’est grâce à cette étroite collaboration avec nos clients qui, de par leurs demandes, nous ont permis d’avancer et d’améliorer nos offres continuellement.

Au fur et à mesure que nos logiciels se sont perfectionnés, l’équipe s’est remplie et nous avons recruté des ingénieurs, des développeurs et des architectes afin de rester à la pointe de la technologie.

Chez PROCAL, le développement de logiciel n'a pas toujours été au cœur de nos activités, nous avons d’abord commencé par la vente de matériel informatique.

Nous nous sommes rendu compte de l’opportunité et des avantages des logiciels par rapport aux matériels informatiques. Ces derniers sont plus en phase avec notre vision ancrée dans l'innovation : une amélioration constante tournée vers les besoins de nos clients. Nous souhaitions apporter à nos clients une réelle valeur ajoutée, c'est pourquoi le développement de logiciels est devenu notre activité principale. Ils nous permettent d’incorporer de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques pour répondre aux nouveaux enjeux des métiers de la construction, ce que nous ne pouvions pas proposer en tant que simple revendeur.

Le savoir-faire de PROCAL :