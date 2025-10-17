AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES - Batiweb

ConnexionS'abonner
AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES

Oilamendi Kalea, 8
01015 Gasteiz, Araba
Espagne
AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. a commencé son activité de fabrication de groupes électrogènes en 1992 et maintenant est une compagnie leader du marché national de générateurs entre 2 et 500 KVAs.

Les produits AYERBE sont conçus et développés suivant notre philosophie de travailler avec une qualité maximale. Notre slogan est « LE MIEUX PEUT SE FAIRE ENCORE MIEUX ».

Après une longue expérience dans la fabrication de produits électrogènes, nous avons développé des produits à succès, avec une haute performance et qui satisfont et fidélisent nos clients. Nos produits sont fabriqués en utilisant des technologies d’avant-garde et d’innovation continuée.

Notre réseau de ventes et notre équipe technique travaillent pour informer les clients sur des nouveaux produits et solutions.

On prête beaucoup d’attention à notre service Après-vente pour proportionner une aide efficace orientée à suivre le produit pendant toute sa durée de vie. Produire est plus que manufacturer ; c’est pour cela que nos clients sont satisfaits.

Le savoir-faire d’AYERBE :

  • Groupe électrogènes et soudeuses
  • Motopompes, électropompes, nettoyeurs vapeurs
  • Manutention, levage
  • Machinerie de construction
  • Industrie, éclairage, machines de jardin
