BA2I TECHNOLOGIES : Notre métier depuis 30 ans est de concevoir, fabriquer, installer et maintenir des solutions robustes et innovantes tout en assurant une maîtrise économique et technologique du coût total de possession de nos offres, dont les tarifs sont les plus bas du marché.

Notre équipe BA2I TECHNOLOGIES est composée de professionnels engagés. L’usine et les ateliers sont installés à L’Aigle dans l’Orne en région de Normandie, à 1h30 de Paris. La « Team Ba2i » est fédérée autour d’un but commun : la satisfaction de nos Clients, tout au long du cycle de vie de leurs portes souples industrielles.

Par ailleurs, notre volonté d’autonomie, nous a conduit à investir toujours plus dans nos capacités de production. De plus, l’actionnariat de la société BA2I est familial et entraîne des avantages notables. Cette situation nous permet de faire des choix simples, concrets et efficaces.

En effet, notre objectif constant est d’agir rapidement afin d’offrir un service de qualité à nos clients. Ainsi, nos différents services, technique, bureau d’étude, après-vente, commercial et administratif partagent les valeurs communes BA2I.

Nos solutions hautement flexibles contribuent à améliorer la sécurité mais également la commodité dans vos établissements. De plus, la porte souple rapide BA2I peut être personnalisée pour correspondre parfaitement à votre bâtiment.

Vous avez les choix d’une large gamme de couleurs et de matériaux variés. Ainsi, chaque porte rapide dispose également d’options et d’accessoires précis afin de s’adapter à vos fonctionnalités.

Le savoir-faire de BA2I :