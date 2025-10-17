Pour obtenir une information de la part de la marque « BAHÇIVAN ELEKTRIK MOTOR - BVN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BVN rassemble des millions de ventilateurs de différentes échelles, utilisés dans divers domaines d'application, avec des milliers d'établissements de 82 pays du monde depuis 32 ans.

BVN exerce les activités de conception, de production et de R&D de ventilateurs de ventilation et de moteurs électriques à rotor externe dans cette large gamme de produits.

BVN, qui propose des produits 100% fabriqués en Turquie avec une philosophie de production nationale de A à Z, avec une approche de production qui adopte les normes internationales, offrant un avantage concurrentiel au secteur HVAC (chauffage, refroidissement et climatisation) et à d'autres secteurs, avec la puissance de son personnel professionnel et de sa capacité de production flexible en Turquie et dans le monde.

Il fournit des services à ses partenaires commerciaux dans le monde entier.

Nous sommes partis avec la devise « Pour une respiration confortable » ; nous travaillons plus dur pour plus d'efficacité, plus de confort et l'avenir.

Notre vision :

Maintenir la position de partenaire de solution privilégié dans le secteur de la climatisation domestique avec la qualité des produits et des services qu'il développera, et se hisser parmi les acteurs mondiaux du secteur avec une croissance durable. Être une entreprise préférée dans son secteur où ses employés s'améliorent constamment et sont fiers de travailler.

Le savoir-faire de BVN :