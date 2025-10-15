Depuis le 14 octobre, les droits de douane américains sur le bois de construction augmentent, sur décision du président Donald Trump.

Après l’acier, l’aluminium, l’automobile et le cuivre, ce sont désormais le bois de construction, les meubles et les aménagements de cuisine qui sont surtaxés par les douanes américaines. La Maison Blanche justifie ces nouvelles surtaxes par la nécessité de défendre la sécurité nationale et la capacité industrielle aux États-Unis.

Le bois de construction importé sera désormais taxé à hauteur de 10 % en entrant dans le pays. L’ameublement et les aménagements de cuisine sont concernés par un taux de 25 % pour le moment, avant de passer au 1er janvier à 30 % pour les meubles et 50 % pour les aménagements de cuisine.

La France n’est cependant pas concernée par ces taux de taxation. Les membres de l'Union européenne profiteront de l’accord commercial signé avec les États-Unis en août dernier. Il limite les droits de douane à 15 % et prévoit que les entreprises exportatrices puissent bénéficier du taux le plus avantageux entre le taux sectoriel et le taux général. Les entreprises françaises bénéficieront donc d'un taux à 10 %, concernant l'exportation de bois de construction.

Guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada

Le Canada devrait être le premier pays touché par ces nouvelles taxes. Jusqu’ici, ses exportations de bois de construction vers les États-Unis étaient frappées par des droits de douane de 35 %. Depuis mardi, une surtaxe supplémentaire de 10 % s’y ajoute, portant le total à 45 %. Le pays, d’où provient environ le quart des importations états-uniennes de bois de construction est depuis les années 1980 au cœur d’un différend commercial récurrent avec Washington. Un conflit marqué par plusieurs cycles de négociations et de litiges devant des tribunaux commerciaux.

Ces mesures risquent de « menacer l’emploi de part et d’autre de la frontière et rendre plus difficile la résolution de la crise du logement aux États-Unis », a déploré en septembre le Conseil du commerce du bois de Colombie-Britannique, province canadienne de l’ouest.

Un impact négatif sur l'immobilier états-unien ?

Du côté des États-Unis, certains s'inquiètent aussi. Buddy Hugues, président de l’Association nationale des constructeurs de logements (NAHB), estime que ces droits de douanes « créent des obstacles supplémentaires à un marché immobilier déjà sous tension en augmentant encore les coûts de construction et de rénovation ».

Un marché au ralenti depuis plusieurs mois, sous l'effet des prix et taux d’intérêt des prêts immobiliers demeurant élévés.

Afin de justifier ces taxations douanières, Donald Trump a expliqué que le département du Commerce a découvert que « les produits à base de bois sont utilisés dans des fonctions essentielles du ministère de la Guerre, notamment la construction d’infrastructures pour des tests opérationnels ».

M. Hughes estime que le président des États-Unis « omet le fait que le logement est essentiel à la sécurité économique et physique de tous les Américains ». L'intéressé appelle donc à la signature d’accords, supprimant les droits de douane sur les matériaux de construction.

