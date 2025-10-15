Le projet de budget 2026 prévoit de diminuer les crédits de paiement accordés à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). L'établissement public, qui distribue les subventions MaPrimeRénov', pourrait disposer de 1,5 milliard d'euros de crédits de paiement en 2026, contre 2 milliards en 2025.

Mis à mal par l'instabilité politique de ces derniers mois, le dispositif MaPrimeRénov' restera centré « sur les logements prioritaires » pour les rénovations d'ampleur. Le PLF 2026 prévoit que les rénovations par gestes cibleront, elles, en priorité la décarbonation. Mais la nouveauté, c'est la baisse de 500 millions d'euros de la dotation accordée à l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui distribue ces aides à la rénovation énergétique.

Le texte, qui doit définir le futur budget public, table sur une utilisation plus importante de certificats d'économie d'énergie (CEE). L'État verserait ainsi moins d'argent à l'Anah, qui disposera de 1,5 milliard d'euros de crédits de paiement en 2026, contre 2 milliards en 2025.

« Une grande baisse »



« C'est une grande baisse », réagit Maxime Ledez, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE). « La question c'est "Est-ce que les CEE seront suffisants pour compenser cette baisse des crédits ?" », s'interroge-t-il. Pour rappel, les CEE sont financés par les énergéticiens dans un volume fixé par l'État. Mais ce dernier n'a pas encore été défini pour 2026 et au-delà.

« On voit difficilement comment il serait possible de baisser la dotation financière tout en augmentant le nombre de rénovations énergétiques », souligne M. Ledez. D'après l'intéressé, l'objectif étatique de rénover 700 000 logements par an en 2030, n'est pas gagné.

Des conditions d'attribution moins généreuses qu'auparavant

Après une pause estivale, le dispositif MaPrimeRénov' avait rouvert pour les rénovations d'ampleur. Mais près de 20 fédérations et associations avaient alors envoyé une lettre ouverte à Sébastien Lecornu, dénonçant une nouvelle version « amoindrie » de MaPrimeRénov’. En cause : des conditions d'attribution moins généreuses qu'auparavant et un quota de dossiers maximum.

Du côté des rénovations « par geste », il est toujours prévu d'exclure l'isolation des murs et l'installation de chaudières biomasse (bois et granulés) de la liste des travaux éligibles. Il n'y a pas plus de précision à ce stade sur la priorité donnée à la décarbonation par le PLF 2026.

Par Raphaël Barrou