BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES : Le spécialiste de l'échangeur thermique

Créé en 1936 par André et Johanès Barriquand, le groupe BARRIQUAND est spécialisé dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions thermiques adaptées aux applications de l’industrie et du génie climatique dans le monde entier.

Grâce à notre organisation en trois sociétés complémentaires structurées par lignes de produits, nous maitrisons l’ensemble de la production : conseil thermique et choix de technologie, dimensionnement, fabrication sur mesure, logistique, service après-vente…

Ces sociétés disposent de structures indépendantes et de produits complémentaires qui leur permettent de développer une synergie forte au profit de nos clients. En 1992, nous avons rejoint le groupe SFPI, qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires près de 550 millions d’€ et emploie plus de 3800 personnes réparties à travers le monde.

Être une référence mondiale de l’échangeur thermique : voici l’objectif de BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES, en recherche constante d’excellence.

Notre but ? Répondre au mieux aux attentes de nos clients en leur offrant conseil, qualité et expertise de pointe.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES offre une industrie à la pointe de la technologie au cœur de la région Rhône-Alpes. Notre société possède 2 sites industriels de grande envergure et son siège social est implanté à Roanne, à 100 km à l’ouest de Lyon.

Le savoir-faire de BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES :