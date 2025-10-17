ConnexionS'abonner
3 avenue Armand Toulet
64600 ANGLET
France
Depuis 30 ans spécialisé dans la vente et l'installation de fenêtres, portes ou volets, escaliers, dressings, meubles de cuisine... BATIMAN est engagé à vos côtés pour vos projets de construction ou de rénovation dans l'unique but de vous satisfaire.

Pour cela 600 experts BATIMAN sont à votre disposition dans 80 magasins en France, pour vous livrer des conseils personnalisés adaptés à votre budget et à vos délais.

Les 4000 produits proposés par BATIMAN respectent des engagements qui sont aujourd'hui devenus des valeurs incontournables pour BATIMAN.

Ecologie, économie et esthétisme sont en effet trois critères essentiels dans notre sélection de produits. Nos partenaires industriels sont aussi choisis parmi les entreprises françaises et européennes qui offrent les meilleures technicité, qualité et innovation.

Grâce à notre spécialisation autour de produits bien spécifiques, nous pouvons apporter une expertise incomparable, dont nos clients nous témoignent d'ailleurs régulièrement leur satisfaction.

Vous avez des goûts et des budgets différents, BATIMAN s’adapte à vos besoins.

Nous vous proposons 3 sélections conçues avec des industriels français et européens. Technicité, esthétique, innovation, nous vous offrons l’une des plus larges palettes du marché.

Découvrez nos sélections, vous trouverez l’inspiration.

Sélection prix: Vous voulez de la qualité, mais votre budget est limité. Toute l’année, nous vous proposons les prix les plus bas, sur des produits répondant aux critères BATIMAN. Avec nos repères prix vous bénéficiez du meilleur rapport qualité / prix du marché.
Sélection Performance : Vous recherchez des matériaux techniques, dans des prix accessibles ? La sélection Performance est l’alliance de la performance et des coûts de fabrication maîtrisés. Nous vous garantissons une fiabilité maximale pour un prix très compétitif.
Sélection Exigence : De la qualité, de la technologie et de la beauté, BATIMAN donne à votre maison une personnalité. La sélection Exigence ravira les esthètes à la recherche de matériaux et d’un style à haute valeur ajoutée.

Le savoir-faire de BATIMAN :

  • Solution porte d’entrée (Mica, Eternel, Aede, Satilla, Varena, Compiano, Tortoli, Oliena…)
  • Solution fenêtre (Boreane, Marina PVC, Mixte aluminium, Greenwood, Plaxé, Isolia +…)
  • Solution Volets (volet roulant orientable, volet coulissant en bois, volet roulant à capteur solaire, volet battant alunium, persienne en bois …)
  • Gamme porte de garage (sectionnelle à hublot, sectionnelle motorisée, enroulable motorisée, basculante, basculante débordante …)
  • Gamme portails et clôtures (Mapa, Tamilla, Marvao, Fuseta, Sabrosa, Bamba …)
  • Gamme store et pergolas (store pour fenêtre de toit, store bateau et velum de veranda, store à bandes verticales …)
  • Gamme cuisine (Ana cindy, Cindy cora, Emotion, Suprême vert amande, Girona, Tessa …)

