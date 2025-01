Pour obtenir une information de la part de la marque « BE POSITIVE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le salon BePOSITIVE est l'événement national de référence dédié à la transition énergétique en France. La prochaine édition se tiendra du 25 au 27 mars 2025 à Eurexpo Lyon.

Depuis plus de 20 ans, BePOSITIVE accompagne les évolutions des marchés de l'énergie et du bâtiment, en réunissant les professionnels engagés dans la construction d'un monde décarboné.

Le salon s'articule autour de quatre secteurs majeurs :

Bois Énergie

Production d'Énergies Renouvelables (ENR)

Génie Climatique & Électrique

Bâtiment & Construction

Ces thématiques couvrent un large éventail de solutions et d'innovations pour répondre aux défis de la transition énergétique.

L'édition 2023 a rassemblé plus de 30 000 professionnels, 500 exposants et marques, ainsi que de nombreux experts intervenant lors de conférences et ateliers. Ces chiffres témoignent de l'importance croissante de cet événement pour les acteurs du secteur.

En participant à BePOSITIVE 2025, les professionnels auront l'opportunité de découvrir les dernières innovations, d'échanger avec des experts et de contribuer activement aux enjeux de la transition énergétique. Les inscriptions pour les visiteurs et les exposants sont ouvertes sur le site officiel du salon.