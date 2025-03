BEPOSITIVE AWARDS : 16 innovations en lice pour devenir lauréates de l'édition 2025

En partenariat avec Actu Environnement, ce concours réservé aux exposants récompense les solutions les plus innovantes des quatre secteurs d’exposition : bois énergie, production EnR, bâtiment & construction et génie climatique & électrique. Après une présélection parmi 86 candidatures, 4 jurys d’experts, représentants chaque filière, ont retenu 16 finalistes qui pitcheront leurs innovations sur le Forum Exposants dès le premier jour du salon. La remise des prix aura également lieu le même jour.

Prix supplémentaire cette année : le prix du public attribué selon les votes des visiteurs comptabilisés le premier jour du salon.

Mardi 25 mars 2025

→ 9H20 – 12h20 : Pitchs & visites des stands

Forum Exposants : les 16 nominés auront 10 minutes pour présenter leur innovation auprès des jurys et du public (5 min. de pitch / 5 min. de questions-réponses)

Les jurys visiteront les stands des nominés pour échanger avec les contacts référents

→ 13h30 – 15h00 : Suite des visites des stands

→ 17h00 – 17h30 : Cérémonie de remise des prix | Forum Exposants

4 jurys professionnels

À l’instar du processus de sélection, l’attribution des prix repose sur 4 jurys d’experts, représentatifs des acteurs de la transition énergétique.

Répartis par catégories récompensées, les jurys se composent de 3 professionnels du secteur et d’un média spécialisé.

16 innovations nominées

Parmi les 86 innovations en compétition, 16 ont été sélectionnées par les jurys en amont du salon. Évalués selon des critères précis – pertinence et intérêt pour la filière, bénéfice pour les professionnels, fiabilité et durabilité, qualité et performance technique, ainsi que prise en compte des enjeux RSE – les quatre nominés de chaque catégorie s’affronteront le 25 mars pour remporter le Trophée des lauréats.

Nouveauté cette année, un prix du public sera également décerné selon les votes des visiteurs.

Pour avoir plus de détails, cliquez ici et pour vous inscrire à l'événement, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app