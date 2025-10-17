BELTRAMI
8530 Harelbeke-Zuid
Belgique
BELTRAMI : Spécialistes des dalles en pierre naturelle et grès cérame
En tant qu'innovateur dans le domaine des dalles, BELTRAMI offre une gamme variée de matériaux en pierre naturelle et grès cérame tant pour les applications intérieures qu'extérieures, telles que les revêtements de sol et de mur, les finitions intérieures, les revêtements de façade et les finitions extérieures, sans oublier les terrasses, les entrées de garage et les travaux de pavage.
Outre les dalles standard en pierre naturelle, les dalles personnalisées (choix du matériau, de la finition et des dimensions) occupent une place de plus en plus importante dans l'assortiment de BELTRAMI.
Ce dernier se concentre sur l'innovation créative et la qualité, qui se manifestent à travers des finitions audacieuses, des formats particuliers, de nouvelles applications et l'introduction de matériaux spéciaux de qualité supérieure.
En tant que Brachot Family Member, BELTRAMI peut s'appuyer sur plus de 120 ans d'expérience et d'expertise en pierre naturelle et en matériaux reconstitués, comme le grès cérame de l'acteur mondial Brachot.
Son réseau international de carrières, de fournisseurs et de sites de production propres multiplie les possibilités, y compris dans le domaine des dalles de terrasse, des allées de jardin, des finitions extérieures (des margelles de piscine, des marches d'escalier et des marches massives), ainsi que des revêtements de mur et de façade.
BELTRAMI croit dur comme fer dans l'entrepreneuriat durable tourné vers l'avenir. Nous voulons évoluer avec nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs.
Nous plaçons le bien-être de notre personnel au centre de nos priorités, de la carrière au siège central. C'est notre devoir. Nous nous soucions d'eux à tous les stades du processus : de l'extraction à la vente, en passant par la production.
Le savoir-faire de BELTRAMI :
- Terrasse : La pierre est un produit issu directement de la nature. Un matériau robuste qui vous offre une plus-value indéniable à votre terrasse.
- Entrée de garage : Une large gamme de pavés et dalles en pierre naturelle pour votre entrée de garage.
- Façade : Donnez à votre façade une touche d'originalité grâce à la pierre naturelle. Vous avez le choix parmi les lamelles, les dalles ou les pièces débitées sur mesure.
- Piscine : Margelles de piscines dans différents formats et finitions.
- Finition extérieure : Pour une finition parfaite de votre jardin, pensez aux bordures, palissades et escaliers en pierre naturelle !
- Carrelage & sols : La pierre naturelle est un matériau solide et durable, elle est idéalement conseillée pour le revêtement de sol. Apportez votre propre morceau de nature dans la maison et profitez-en pendant de nombreuses années.
- Mur : Découvrez toutes les possibilités de créations pour les parois murales en pierre naturelle : les lamelles, les mosaïques, les plaquettes murales, ...
- Finition intérieure : Un plan de travail robuste, une cheminée originale, un escalier élégant ou une superbe vasque de salle de bain? La pierre naturelle est toujours un choix judicieux, elle est toujours façonnée sur mesure en fonction de vos souhaits personnels.
- Escaliers : Choisissez un escalier en pierre naturelle afin de procurer une touche de caractère et de charme à votre intérieur. Les marbriers façonnent les escaliers selon vos souhaits.
- Mosaïques et lamelles : Apportez une touche d'originalité à votre intérieur en l'agrémentant de mosaïques, de B-Rocks ou de Stonepanels robustes ou encore d'élégantes lamelles. Tous se déclinent dans une foule de matériaux, de types et de finitions.