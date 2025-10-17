Pour obtenir une information de la part de la marque « BELTRAMI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BELTRAMI : Spécialistes des dalles en pierre naturelle et grès cérame

En tant qu'innovateur dans le domaine des dalles, BELTRAMI offre une gamme variée de matériaux en pierre naturelle et grès cérame tant pour les applications intérieures qu'extérieures, telles que les revêtements de sol et de mur, les finitions intérieures, les revêtements de façade et les finitions extérieures, sans oublier les terrasses, les entrées de garage et les travaux de pavage.

Outre les dalles standard en pierre naturelle, les dalles personnalisées (choix du matériau, de la finition et des dimensions) occupent une place de plus en plus importante dans l'assortiment de BELTRAMI.

Ce dernier se concentre sur l'innovation créative et la qualité, qui se manifestent à travers des finitions audacieuses, des formats particuliers, de nouvelles applications et l'introduction de matériaux spéciaux de qualité supérieure.

En tant que Brachot Family Member, BELTRAMI peut s'appuyer sur plus de 120 ans d'expérience et d'expertise en pierre naturelle et en matériaux reconstitués, comme le grès cérame de l'acteur mondial Brachot.

Son réseau international de carrières, de fournisseurs et de sites de production propres multiplie les possibilités, y compris dans le domaine des dalles de terrasse, des allées de jardin, des finitions extérieures (des margelles de piscine, des marches d'escalier et des marches massives), ainsi que des revêtements de mur et de façade.

BELTRAMI croit dur comme fer dans l'entrepreneuriat durable tourné vers l'avenir. Nous voulons évoluer avec nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs.

Nous plaçons le bien-être de notre personnel au centre de nos priorités, de la carrière au siège central. C'est notre devoir. Nous nous soucions d'eux à tous les stades du processus : de l'extraction à la vente, en passant par la production.

Le savoir-faire de BELTRAMI :