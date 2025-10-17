Pour obtenir une information de la part de la marque « BENITO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BENITO : Seul fournisseur mondial disposant de 4 gammes de produits destinés à l'embellissement, le confort, la sécurité, l'efficience, la durabilité et les économies d'énergie des villes, dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

Service intégral Design, production, distribution et vente du début à la fin BENITO contrôle l'ensemble des étapes du processus de production.

La société a une santé financière robuste lui permettant de stocker de grandes quantités afin de garantir des délais de livraison immédiats et un service après-vente personnalisé.

Elle offre également un service de conseil à ses clients tout au long du projet –architectes, ingénieurs et prescripteurs en général.

Centre opérationnel de 125.000m2 : Il héberge des installations de premier niveau et dispose de systèmes logistiques avancés. La philosophie de travail est basée sur le lean warehousing, permettant de gérer des opérations de grande envergure, offrir des services immédiats et garantir les délais de livraison.

Le développement technologique et l'innovation sont des outils clés pour l'avenir. Toutefois, l'essence de la marque doit rester la même vu que son identité détermine aussi sa capacité d'adaptation aux temps nouveaux.

Depuis 2001, BENITO est certifiée ISO 9001 et possède d'autres certifications spécifiques, de qualité et techniques dans différents pays.

En plus des garanties de qualité attribuées par les organismes de certification et normalisation –BVQI, FSC, PEFC, AENOR, TÜV, Applus, UL ou IAC–, et les stricts paramètres de sécurité que suit la société, BENITO s'engage à concevoir des produits de grande durabilité requérant un faible entretien.

Le savoir-faire de BENITO :