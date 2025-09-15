Cedeo ouvre une 12ème agence dans Paris intramuros

Le réseau Cedeo s’agrandit avec l’ouverture d’une nouvelle agence parisienne, boulevard de Ménilmontant, face au cimetière du père Lachaise. L’objectif : toujours plus de proximité pour approvisionner les chantiers des artisans.

Afin d’accompagner les professionnels du bâtiment au plus près, Cedeo (enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) ouvre une nouvelle agence parisienne, à la frontière entre le 11ème et le 20ème arrondissement.

Il s’agit de la 12ème agence dans Paris intramuros et la 68ème dans la région Ile-de-France, sur 450 points de vente dans tout l’Hexagone.

Ce nouveau point de vente s’installe au 61 boulevard de Ménilmontant, en face du cimetière du Père Lachaise. Jusqu’ici, l’enseigne était déjà implantée avenue Ledru Rollin et boulevard Jules Ferry.

L’espace créé s’étend sur près de 264 m2, dont 210 m2 de libre-service et 54 m2 de dépôt.

Près de 4 000 références proposées

L’objectif : accueillir les clients professionnels dans un espace accueillant et chaleureux pour qu’ils puissent s’approvisionner rapidement en produits de plomberie, génie climatique et salle de bains à proximité immédiate de leurs chantiers. En tout, plus de 3 850 références produis seront proposées.

Pour les projets de salle de bains, les professionnels peuvent également travailler en synergie avec le showroom Envie de salle de bains, situé à quelques rues, boulevard Richard Lenoir (11ème arrondissement).

Outre le point de vente physique, les professionnels ont la possibilité de commander plus de 30 000 références disponibles en J+1 et livrées en agence ou directement sur les chantiers.

Avec le service de click and collect, les clients peuvent récupérer leur commande dès le lendemain à partir de 7h30, s’ils commandent avant 19h.

Par Claire Lemonnier