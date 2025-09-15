Le département du Rhône vient de livrer deux nouveaux collèges, à Genas et Limas, et d'en réhabiliter un troisième. Un investissement global de 73,5 millions d'euros qui s’inscrit dans le plan « Collèges neufs 2025 », avec un accent mis sur la durabilité, la mobilité et la mutualisation des espaces.

Adopté en 2021, le plan « Collèges neufs 2025 » marque un tournant pour l’accueil des collégiens dans le Rhône. Face à l’augmentation des effectifs scolaires dans l’Est lyonnais et le secteur de Villefranche-sur-Saône, le département a lancé un programme ambitieux destiné à moderniser et à élargir l’offre éducative.

L’objectif affiché était double : bâtir des établissements pensés pour l’apprentissage et le confort des élèves, tout en intégrant des solutions de construction durables et respectueuses de l’environnement. Pour cette rentrée 2025, deux collèges flambant neufs ouvrent leurs portes, à Genas et à Limas, et un troisième, à Limas également, a été réhabilité.

Un programme à 73,5 millions d'euros

Au total, l’enveloppe budgétaire du plan s’élève à 73,5 millions d’euros. Elle a permis la construction du collège Jean d’Ormesson, à Genas, pour un montant de 28 millions d'euros, auquel s’ajoutent 4,2 millions d'euros pour une nouvelle Maison du Rhône attenante. Le collège Jacques Chirac, à Limas, a nécessité 24,5 millions d'euros, tandis que la réhabilitation du collège Maurice Utrillo, située dans la même commune, représente 17 millions d'euros.

Cet effort financier a permis non seulement de créer de nouvelles capacités d’accueil - chaque établissement pouvant recevoir entre 500 et 600 élèves - mais aussi de supprimer 25 bâtiments modulaires devenus inadaptés.

Les nouveaux collèges se veulent des équipements « à vivre », avec des espaces lumineux, fonctionnels et conçus pour favoriser la réussite scolaire.

Une réflexion poussée sur la mobilité

L’implantation de nouveaux établissements scolaires implique nécessairement une réflexion sur les déplacements. Le département du Rhône a travaillé en lien avec SYTRAL Mobilités afin d’adapter les dessertes de bus et repenser la circulation aux abords des collèges.

À Limas, un giratoire a été aménagé sur la RD338 pour sécuriser l’entrée du collège Jacques Chirac, accompagné de trottoirs élargis, d’une piste cyclable bidirectionnelle et de zones de dépose-minute pour les familles.

À Genas, des aménagements similaires ont été réalisés sur la RD29 : limitation de la vitesse à 30 km/h, stationnements pour les cars scolaires, cheminements piétons et pistes cyclables.

Ces mesures visent à sécuriser les trajets domicile-collège et à encourager les mobilités douces, avec notamment des garages à vélos intégrés dans les établissements.

Mutualisation et nouvelles pratiques à Limas

La construction du collège Jacques Chirac a été pensée en synergie avec la réhabilitation du collège Maurice Utrillo voisin. Les deux établissements partagent désormais certains espaces, comme une salle polyvalente, un parking ou encore une cuisine centrale inaugurée en mai 2025. Cette dernière produit non seulement les repas destinés aux collégiens de Limas, mais aussi ceux d’autres établissements de l’agglomération de Villefranche.

Le choix de mutualiser les équipements répond à une logique d’efficacité organisationnelle et financière, mais traduit également une volonté d’expérimenter de nouvelles pratiques de restauration scolaire, plus adaptées aux besoins des élèves et à l’échelle territoriale.

Des bâtiments conçus pour durer

Au-delà de la dimension éducative, le département a mis un point d’honneur à inscrire ces projets dans une démarche environnementale. Les matériaux locaux et renouvelables ont été privilégiés, notamment le bois issu des forêts départementales. Les espaces extérieurs ont été largement végétalisés afin de favoriser la gestion des eaux pluviales, et des bassins de rétention enterrés complètent ce dispositif. Les toitures plates des collèges sont prêtes à accueillir des panneaux photovoltaïques.

À l’intérieur, les salles ont été pensées pour dialoguer avec les espaces extérieurs, favorisant ainsi l’ouverture de l’enseignement vers de nouvelles pratiques pédagogiques. Avec ses 21 classes, ses 2 000 m² d’équipements sportifs et ses cours végétalisées, le collège Jacques Chirac illustre une vraie volonté d’offrir des établissements modernes, durables et pleinement intégrés dans leur environnement urbain.

Par Jérémy Leduc