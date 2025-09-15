CEE : une étude pour sonder les effets positifs du dispositif
Mis à jour le 15 septembre 2025 à 16h51
En 2024, le Groupement des Professionnels des CEE (GPCEE) a sorti une étude « sur les nouveaux gisements disponibles pour la 6ᵉ période des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ». En cette rentrée 2025, les professionnels ont décidé de se pencher sur les bénéfices directs et co-bénéfices, liés au dispositif d’aide à la rénovation énergétique.
Experts et professionnels du secteur appelés à contribution
« Les critiques légitimes sur le dispositif et les nombreux atermoiements concernant les aides à la rénovation énergétique ne doivent pas occulter les bénéfices considérables générés depuis des années. Il est temps de les documenter le plus objectivement possible », expose Florence Lievyn, présidente du GPCEE.
« Les CEE ne se résument pas à des fraudes ou à des contraintes administratives : ce sont aussi des économies d’énergie, des logements améliorés, des emplois et une contribution positive pour l’économie française», abonde-t-elle.
Tant de répercussions positives que le GPCEE veut sonder à travers cette étude socio-économique. Afin de la réaliser, la structure lance un appel à contributions du secteur.
Experts, chercheurs, institutions, entreprises et associations sont invités à soumettre leur propre documentation (données, travaux, avis…), d’ici le 5 octobre prochain, à l’adresse suivante : bureau@gpcee.com.
Les résultats qu’en tirera le GPCEE seront révélés « en avant-première », le 27 novembre prochain, à l’occasion des Journées techniques CEE organisées par l’ADEME
Par Virginie Kroun
Rénovation énergétique : l’IFCT refaçonne ses formations AMO
Le métier d’assistant à la maîtrise d’ouvrage évolue, surtout face aux enjeux de rénovation énergétique. L’ICFT, établissement formateur, l’a bien compris, et fait évoluer son offre de cursus en conséquence....
Daikin dévoile les résultats de son premier sondage mondial sur l’usage du rafraîchissement et les habitudes des consommateurs
Pour célébrer son 100e anniversaire, Daikin, leader mondial des solutions de génie climatique, a lancé une étude mondiale inédite sur l’utilisation des solutions de rafraîchissement. Cette enquête, menée...
CEE : quels documents fournir pour monter un dossier ?
Le programme des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) représente une opportunité précieuse pour les artisans. Il offre la possibilité de financer partiellement les travaux de rénovation énergétique...
Aides à la rénovation : des devis gonflés selon le GERE
Des restes à charges offerts contre des devis gonflés. Voilà une pratique frauduleuse de certaines entreprises de rénovation, dénoncée par le GERE. Le groupement demande à la ministre du Logement des mesures...