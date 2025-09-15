Souvent sous le feu des critiques, le dispositif CEE fera l’objet d’une étude par le GPCEE. Des travaux qui se concentreront sur les effets positifs de l’aide à la rénovation énergétique, tout en faisant appel à la contribution des professionnels et experts du secteur.

En 2024, le Groupement des Professionnels des CEE (GPCEE) a sorti une étude « sur les nouveaux gisements disponibles pour la 6ᵉ période des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ». En cette rentrée 2025, les professionnels ont décidé de se pencher sur les bénéfices directs et co-bénéfices, liés au dispositif d’aide à la rénovation énergétique.

Experts et professionnels du secteur appelés à contribution

« Les critiques légitimes sur le dispositif et les nombreux atermoiements concernant les aides à la rénovation énergétique ne doivent pas occulter les bénéfices considérables générés depuis des années. Il est temps de les documenter le plus objectivement possible », expose Florence Lievyn, présidente du GPCEE.

« Les CEE ne se résument pas à des fraudes ou à des contraintes administratives : ce sont aussi des économies d’énergie, des logements améliorés, des emplois et une contribution positive pour l’économie française», abonde-t-elle.

Tant de répercussions positives que le GPCEE veut sonder à travers cette étude socio-économique. Afin de la réaliser, la structure lance un appel à contributions du secteur.

Experts, chercheurs, institutions, entreprises et associations sont invités à soumettre leur propre documentation (données, travaux, avis…), d’ici le 5 octobre prochain, à l’adresse suivante : bureau@gpcee.com.

Les résultats qu’en tirera le GPCEE seront révélés « en avant-première », le 27 novembre prochain, à l’occasion des Journées techniques CEE organisées par l’ADEME

Par Virginie Kroun