À Paris, dans le 14ème arrondissement, des architectes se sont attaqués à un immeuble de bureaux pour le transformer en un lieu d'habitation.

Dans le 14ème arrondissement parisien, Pluriel[les] architectes a reconverti un immeuble de bureaux des années 1950 en un ensemble résidentiel enchanteur.

©Hervé Abbadie

C’est un immeuble de bureaux situé au 44 rue de l’Amiral Mouchez, dans le 14ème arrondissement de Paris, que les architectes de l’agence Pluriel[les] architectes ont réhabilité et transformé.

Une restructuration qui a incorporé une avenante surélévation. Cependant la tâche était ardue, situé à deux pas du parc Montsouris, dans une zone classée, le bâtiment a d’abord accueilli des bureaux du CNRS avant d’être transformé en foyer Emmaüs. De nouveaux usages ont donc été prévus dans un écrin caractéristique qui, grâce à cette intervention, écrira une nouvelle page de l’histoire du quartier.

Les matériaux d'origine mis en valeur

L’opération consiste ainsi à garder l’essentiel, le réhabiliter de fond en comble, de lui annexer une nouvelle surélévation tout en améliorant le cadre de vie des usagers. Les architectes ont privilégié la mise en valeur des matériaux d’origine. De ce fait, il a été décidé de conserver la structure en béton d’origine tout en optant pour l’évolution de l’organisation interne des espaces qui allait s’adapter d’une part aux normes actuelles et d’autre part aux divers exigences et besoins des futurs usagers.

©Hervé Abbadie

L’édifice comporte une volumétrie singulière. Il est constitué d’un corps principal suivi de retraits successifs qui lui procurent une forte identité. Les architectes ont opté pour la conservation de la structure d’origine puis pour l’optimisation de l’ensemble pour accueillir des espaces confortables, lumineux et fonctionnels.

De même, les façades dissimulées sous un enduit ont été mises à nu, nettoyées et restaurées, elles retrouvent ainsi leur apparence d’origine. L’ancienne façade en béton et briques, qui se trouve en cœur d’îlot, a été recouverte d’une teinte naturelle à la chaux. Le confort thermique est assuré grâce au double vitrage des fenêtres en bois massif équipées de stores en tissu.

Tout a été pensé pour intégrer les nouveaux usages sans délaisser pour autant le bien-être des habitants. Côté gros œuvre, les structures porteuses ont été conservées, elles permettant une flexibilité totale dans l’aménagement des espaces intérieurs. De même, pour plus de fluidité, les circulations verticales ont été repositionnées. Un petit coup de cœur pour l’ancienne cage d’escalier qui s’est métamorphosée en une accueillante loggia.

La surélévation d'immeuble, une opération délicate

Tout a été étudié avec minutie pour garder un certain équilibre avec l’existant. Côté logements, on peut trouver diverses typologies offrant une multitude d’espaces généreux et fonctionnels, lumineux, aérés et aménagés avec soin, adaptés aux différents modes de vie.

©Hervé Abbadie

En général, une surélévation d’immeuble est une opération délicate et nécessite un certain savoir-faire. Celle du 44, rue de l’Amiral Mouchez, s’inscrit parfaitement dans la continuité des attiques en gradins tout en apportant un véritable contraste avec son voisinage en privilégiant des matériaux naturels comme le bois thermotraité qui fait écho à une démarche écoresponsable.

Rappelons que l’ensemble ne comprenait aucun espace végétalisé. Aujourd’hui, grâce à cette transformation, plusieurs terrasses, bordées de jardinières végétalisées, ont vu le jour. De même, une fraction située en fond de parcelle a été transformée en espace de plantation apportant un sentiment de bien-être.

Soulignons également que le réemploi occupe une place prépondérante au sein du projet. Donnons par exemple le sol en mosaïque du hall d’entrée qui a été créé à partir de dalles de sol en pierre, récupérées lors des travaux. Certaines dalles issues du chantier ont été transférées pour être réutilisées dans d’autres projets. L’ensemble, complètement renouvelé, a reçu plusieurs labels et semble prêt pour durer !

Par Sipane Hoh