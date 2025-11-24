Jordi Mestres reconduit en tant que PDG de BDR Thermea France
Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 24 novembre 2025 à 17h04, par Virginie Kroun
Reconduction à la tête de BDR Thermea France. Jordi Mestres en demeure le président-directeur général.
Du haut de ses 51 ans, le diplômé en génie industriel à l’université polytechnique de Barcelone est un vétéran dans le monde du chauffage et du confort thermique.
Il débute sa carrière dans l’industrie automobile, avant de rejoindre le groupe Roca en 2003. Quatre ans plus tard, il arrive chez Baxi en 2007, fabricant au sein duquel il assure différentes fonctions de direction commerciale et marketing.
De BDR Thermea en péninsule Ibérique à BDR Thermea France
Son aventure à BDR Thermea commence en 2011, dont il pilote l’activité Espagne et Portugal. M. Mestres bascule vers l’activité France en 2023. Ces deux dernières années ont été marquées par un positionnement stratégique autour des marques De Dietrich et Chappée.
« La capacité de Jordi Mestres à fédérer les équipes autour d’un projet commun a été essentielle au cours de ces derniers mois », salue Tjarko Bouman, CEO de BDR Thermea.
Équipes que M. Mestres se dit « honoré » d’accompagner de nouveau. « Ensemble, nous poursuivrons le travail engagé pour renforcer notre compétitivité et contribuer activement à la transition énergétique, en misant sur la capacité d’innovation de De Dietrich et la proximité avec nos clients », encourage l’intéressé.
Reste à savoir comment se portera l'activité France de BDR Thermea, qui prévoit 370 suppressions d'emplois sur le territoire.
Par Virginie Kroun
