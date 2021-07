BESSEY – VP DOLEX : Outils de serrage et de coupe

Le Groupe VP, intégrant 4 manufactures dont l’une depuis 1871, est un groupe industriel français créé en 2008 par Vincent Perrin.

Celui-ci concentre dans son cercle ; l’univers du serrage et plus largement l’outillage à main avec VP DOLEX, le secteur de la quincaillerie et de l’agencement avec VPmermier et enfin la société VPbourg spécialisée dans la sous-traitance industrielle (découpage, pliage, emboutissage, traitements de surface…) pour l’industrie, l’automobile, le bâtiment, l’outillage…

Le groupe accueille aujourd’hui plus de 130 collaborateurs et poursuit son développement dans ses domaines d’expertises pour répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients et partenaires.

L’activité Serrage est représentée par les marques DOLEX et BESSEY ; la première, centenaire, 100% made in France et la 2ème, propriété du leader mondial du serrage font de VP DOLEX, l’industriel offrant la gamme de serrage la plus large d’Europe. Les outils de coupe liés au bâtiment viennent compléter cette gamme.

Le savoir-faire de BESSEY – VP DOLEX :