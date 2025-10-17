VP DOLEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VP DOLEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

C’est bien en "Expert du Serrage" que DOLEX se positionne depuis maintenant plus de 100 ans.

La qualité et l’innovation ont raison de la réussite de cette entreprise qui fabrique exclusivement en France. Si depuis 1919, DOLEX est leader sur le marché de l’étau professionnel, ce n’est pas le fruit du hasard.

La précision et la fiabilité des produits sont les maîtres mots de toutes les pièces qui sortent de nos usines. Une gamme étendue allant des étaux d’établis aux étaux machines en passant par les serre-joints, et l’outillage divers sans oublier la toute nouvelle gamme des pinces étaux qui attire déjà toutes les faveurs de la profession.

DOLEX devient alors, un véritable expert du serrage.

Mais DOLEX ne s’arrête pas là… Pas un jour, sans penser à l’innovation qui améliorera le quotidien des professionnels. Sans pour autant laisser de côté les forces de DOLEX à savoir la qualité et la fiabilité de ses produits. Le service Recherche et Développement met alors toute sa matière grise au service du client.

C’est parce que DOLEX a la maîtrise totale de ses produits et une bonne connaissance du marché qu’elle développe de nouveaux projets. Son vivier de compétences interne : ingénieurs et techniciens lui permettent de répondre à des projets sur-mesure selon les contraintes, exigences et besoins du client.

C’est parce que nous souhaitons vous donner le meilleur, que nos équipes techniques et commerciales restent à l’écoute d’un marché en constante évolution. Continuons et progressons ensemble !

Le savoir-faire de DOLEX :