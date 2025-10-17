Pour obtenir une information de la part de la marque « BETON DIRECT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Lancée en avril 2016 et basée à Lyon, Béton Direct est la première plateforme de vente en ligne spécialisée dans la livraison « sur-mesure » de béton prêt à l’emploi. Elle couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire national avec le réseau le plus dense de France et près de 300 centrales à béton partenaires.

A destination des particuliers et des micro-entreprises du bâtiment, ce service inédit permet de commander en quelques clics des bétons de qualité professionnelle pour une livraison sur chantier sous 48h, et ce, pour tous les travaux courants liés à la maison et son aménagement extérieur (terrasse, descente de garage, fondations, piscine, agrandissement...)

« Aujourd’hui plus que jamais, chacun souhaite pouvoir prendre en main la réalisation de ses chantiers de manière autonome et réactive». Après 15 ans d’expérience dans l’industrie cimentière, Julien Lebourgeois, CEO de Béton Direct, a souhaité créer de la valeur dans le secteur du béton prêt à l’emploi, en proposant des services différenciant, auprès d’une cible traditionnellement peu considérée.

Béton Direct, c’est un mix de compétences technologiques, métier et fonctionnelles, avec une équipe de Conseillers experts en diagnostique des accès et logistique de déchargement pour vous accompagner dans vos travaux, toute l’année, du lundi au vendredi et de 8H à 19H.