Atlantic, spécialiste français des pompes à chaleur, va être racheté par Paloma Rheem
Publié le 23 décembre 2025, mis à jour le 23 décembre 2025 à 12h31, par Nils Buchsbaum
Numéro un français de la pompe à chaleur, le groupe Atlantic a annoncé, lundi 22 décembre, être sur le point d’être racheté par le groupe nippo-américain Paloma Rheem, dans un contexte de concurrence renforcée au sein de ce secteur essentiel à la transition énergétique.
L’entreprise vendéenne a annoncé la signature d’un accord prévoyant l’entrée majoritaire au capital de Paloma Rheem Holdings, une société basée à Tokyo, née du rapprochement des groupes japonais Paloma et Fujitsu General avec l’américain Rheem.
Fondé au début du XXᵉ siècle, l’acquéreur est spécialisé dans « la fabrication et la commercialisation d’équipements de climatisation, de production d’eau chaude, de chauffage et d’équipements de cuisine », indique le groupe Atlantic dans un communiqué.
Une opération qui devrait dépasser les 3 milliards d'euros
Les deux groupes entretiennent des relations de longue date, Atlantic distribuant depuis plus de trente ans les produits de Fujitsu General en France et au Benelux. Par ailleurs, une partie des actionnaires familiaux historiques d’Atlantic conservera une participation au capital de l’entreprise.
« Cette opération nous donne les moyens de renforcer durablement notre compétitivité», a déclaré Damien Carroz, président du directoire d’Atlantic, cité dans le communiqué, évoquant « un contexte de concurrence internationale accrue », notamment de la part d’acteurs chinois.
Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais le quotidien économique Les Échos évoque une transaction dépassant les 3 milliards d’euros.
Basé à La Roche-sur-Yon, Atlantic emploie 12 000 salariés et dispose de 31 sites industriels dans le monde. Propriétaire notamment des marques Atlantic, Thermor et Sauter, le groupe réalise près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La finalisation de l’opération est attendue pour la mi-2026.
Dans le même secteur, le groupe américain Carrier Global avait, en 2023, racheté la division « solutions climatiques » du groupe familial allemand Viessmann.
Par Nils Buchsbaum (avec AFP)
