BETTE est le spécialiste des éléments de salles de bains en acier titane vitrifié : baignoires, receveurs ultra-plats, receveurs de douche et vasques.



L'entreprise familiale a été fondée en 1952 à Delbrück en Westphalie, et s'est spécialisée exclusivement dans les processus de transformation de l'acier et de l'émaillage.



Le gérant est Thilo C. Pahl. Aujourd'hui, 385 collaborateurs sont employés au siège administratif et site de production à Delbrück. C'est exclusivement ici, et made in Germany, que plus de 600 modèles différents de baignoires, de receveurs et de vasques sont fabriqués, avec un choix de couleurs possibles pour les surfaces.



La production BETTE combine la haute technologie industrielle avec un travail artisanal sur mesure. Aujourd'hui, plus de la moitié des produits sont personnalisés selon les souhaits des clients.



Les matières premières naturelles que sont le verre, l'eau et l'acier deviennent des produits haut de gamme que BETTE propose dans une grande variété de formes, dimensions, sur mesure, avec des rebords relevés pour une pose sans silicone et dans des centaines de couleurs.



La surface vitrifiée nommée BetteGlasur est synonyme d´une longue durée de vie et garantie 30 ans.



L'ensemble de la gamme BETTE est contrôlé conformément à la Déclaration Environnementale Produit (EPD) spécifique aux matériaux et à la gamme, selon la norme ISO14025.



Les produits de salle de bains en acier titane vitrifié sont constitués des matières premières naturelles et intégralement recyclables.



Le savoir-faire de BETTE, le meilleur pour la salle de bains :

Baignoires à encastrer (BetteArco, BetteBambino, BetteClassic, BetteComodo, BetteDuett, BetteEve, ...)

Baignoires en Ilot (BetteArt, BetteEve Oval Silhouette, BetteHome oval Silhouette, BetteLoft Ornament, ...)

Baignoires à tablier (BetteArt, BetteArt V, BetteLux Highline, BetteOne Highline, BettePond Silhouette, ...)

Receveurs de douche à ras du sol (BetteCaro, BetteCorner, BetFlat, BetteFloor, BetteUltra, ...)

Receveurs de douche surélevés (BetteDelta, BelleQuinta, BetteSupra, BetteUltra, ...)

Vasques à encastrer (BetteAqua, BetteComodo, BetteLoft, BetteLux Oval, BetteOne, …)

Vasques murales (BetteAqua, BetteComodo, BetteLoft Ornament, BetteLuxe, …)

Vasques à poser (BetteArt, BetteCraft)

Vasques en Ilot (BetteArt Monolith, BetteLux Oval Couture, BetteLux Shape)