BJELIN : la nouvelle génération de sols en bois véritable

S'appuyant sur une sélection de technologies développées par sa société soeur, Välinge Innovation, les sols en bois densifié Bjelin allient le toucher et la beauté uniques du bois véritable avec la durabilité et la fonctionnalité en plus.

Faciles à poser, résistants à l’eau et aux impacts, les revêtements de sol Bjelin sont disponibles dans de multiples formats de lames (du S au XXL) et respectent l'environnement.

Le traitement de surface Woodura® dont ils bénéficient permet en d’utiliser moins d’arbres pour produire plus de revêtement de sol (10 fois plus avec la même quantité), en utilisant du bois tranché plutôt que scié, comme c'est le cas pour les parquets massifs ou contrecollés classiques. La matière première provient de forêts gérées de façon responsable où le bois est transformé localement. Une manière de récolter et de produire qui préserve la forêt pour les générations à venir.

Ils sont dotés de nombreuses autres technologies de pointe dont le système d’assemblage 5G® DryTM qui garantit une résistance à l'eau et une pose ultra simple et rapide.

Nouveauté : Bjelin dispose dispose désormais d'une collection de sol bois densifié à bâton rompu « Woodura Bâton Rompu » qui revisite avec modernité ce classique intemporel grâce à de plus grands formats de frises.