Revêtements de sol en bois densifié : une nouvelle génération de sol en bois

Une manière plus écologique, plus intelligente et plus efficace de fabriquer un revêtement de sol en bois véritable. Un revêtement de sol en bois véritable réellement imprégné d’innovation. L’entreprise suédoise Välinge a créé un produit qui bouleverse les règles régissant le comportement d’un parquet en bois véritable. S’appuyant sur une sélection de technologies développées par sa maison mère, Välinge Innovation, les sols en bois densifié allient le toucher et la beauté uniques du bois véritable avec la durabilité et la fonctionnalité qui lui fait habituellement défaut. Facile à poser, résistant à l’eau, incroyablement résistant aux impacts, disponible dans des dimensions modernes XXL et respectueux de votre porte-monnaie comme de l’environnement c’est un sol en bois véritable, de fabrication admirable.

Une solution plus durable

Le traitement de surface breveté Woodura permet d’utiliser moins d’arbres pour produire plus de revêtement de sol. Beaucoup plus. En effet, en utilisant du bois tranché plutôt que scié, comme pour les parquets massifs ou contrecollés classiques, Woodura permet de produire dix fois plus de revêtement de sol avec la même quantité de bois. La matière première provient de forêts gérées de façon responsable où le bois est transformé localement. Une manière de récolter et de produire écoresponsable qui préserve la forêt pour les générations à venir.

Un sol en bois véritable, durable et résistant à l’eau au design exceptionnel. Conçu pour faciliter la vie

Välinge lance en france sa nouvelle collection de revêtement de sol en bois densifié, avec ses 10 designs uniques, également disponibles dans des formats XXL haut de gamme. L’ensemble de la gamme est dotée de l’exceptionnel traitement de surface breveté Woodura et du système d’assemblage 5G Dry, qui rendent les sols en bois véritable 3 à 5 fois plus résistants que les parquets en bois massifs traditionnels, faciles à poser et résistants à l’eau, le tout à un prix avantageux.

Plus grand & plus performant

Jusqu’à 271 mm de largeur et 2378 mm de longueur. Une performance, une beauté et un prix inégalés dans la catégorie grand format.



3X plus résistant que les parquets en bois traditionnels

Haute résistance aux impacts (poinçonnements). Plus performant que les planchers en bois massif et contrecollés classiques.



Stabilité dimensionnelle

Des dimensions plus stables qu’un plancher en bois standard grâce à la technologie brevetée Woodura.



Résistant à l’eau et facile d’utilisation

Technologie étanche 5G Dry avec un coeur Compositek présentant une haute résistance à l’humidité.



Naturel

100 % bois véritable — chaque planche est conçue par la nature.



Durable

Permet d’obtenir 10x plus de revêtement de sol avec la matière première que pour les parquets en bois classiques.



Sol & mur

5G Climb convertit les revêtements de sol en revêtement mural (sans colle)



Pose plus rapide, facile et solide

Le système d’assemblage 5G permet une pose jusqu’à 2x plus rapide. La force de clippage la plus élevée de sa catégorie (flottant et collé).



Garantie

Résidentiel : durée de vie limitée Commercial : 10 ans commercial léger



Destinations

Zones d’installation : adapté à la plupart des locaux commerciaux et résidentiels, à l’exception des espaces humides.