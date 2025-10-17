BLAZE HARMONY s.r.o. - Batiweb

ConnexionS'abonner
Trnávka 37,
75131 Lipník nad Bečvou
Tchèque, République
BLAZE HARMONY s.r.o. (en anglais "harmonie de feu") est une entreprise familiale tchèque qui est classée, avec ses produits techniquement intemporels, parmi les entreprises à la croissance la plus rapide du secteur. Son fondateur, Roman Tihelka, est très impliqué depuis plus de 20 ans dans les activités qui relèvent du domaine du chauffage par biomasse.

La société a été créée en 2007. D'abord spécialisée dans des activités initiales de vente d'équipements de combustion de biomasse, l'entreprise s'est orientée, suite à l'achat d'une licence, dans la fabrication de chaudières bois à gazéification, basée sur le concept d'un ancien grand producteur tchèque.

Avec l'achat de la licence, des concepteurs expérimentés comptant plus de 25 ans d'expérience dans le développement de chaudières à bois et à pellets ont été intégrés à notre équipe. De nouvelles idées et la recherche-développement intensives aboutissent à 3 nouvelles solutions brevetées dans une seule chaudière à bois.

En très peu de temps, l'entreprise a acquis une réputation dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Aujourd'hui, les produits de la société BLAZE HARMONY sont vendus sur des marchés exigeants en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays de l'UE et hors EU.

Le savoir-faire de BLAZE HARMONY

Gamme chaudières à bois 

  • Chaudière à gazéification BLAZE HARMONY
  • Chaudière à gazéification BLAZE COMFORT
  • Chaudière à gazéification BLAZE PRAKTIK

Gamme Chaudières combinées

  • Chaudière combinée Hybrid BIOMASS
  • Chaudière combinée BLAZE COMFORT COMBI
  • Chaudière combinée BLAZE PRAKTIK COMBI
  • Gamme Chaudières automatiques à pellets
  • Chaudières automatiques à pellets ROTARY PELL

Gamme Brûleurs 

  • Brûleur à granulés / agro-pellets Blaze Harmony
