BORALIT FRANCE

BORALIT est une entreprise dynamique possédant 40 ans d'expérience dans le rotomoulage des pièces en polyéthylène.

Au fil des années, nous avons pu développer, à la demande de la clientèle, une gamme importante de produits spécifiques vendus aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

Notre équipe jeune et motivée poursuit une politique fortement orientée vers le service à la clientèle tant dans l'établissement des offres que dans les modalités de livraison (délais particulièrement courts) et tous nos collaborateurs se portent garants à 100% de la qualité des produits et du service à la clientèle.

Nous vous proposons une large gamme de produits en PE : fosses septiques, systèmes de stockage d'eau de pluie et d'épuration des eaux usées, séparateurs à hydrocarbures et à graisse, citernes à mazout et réservoirs de stockage, stations de relevage et citernes pour un entreposage multi-usage.

Nos installations sont conformes à la norme CE pour les fosses septiques, les microstations, les séparateurs à hydrocarbures et les citernes à fuel.

Pour le marché belge nous avons obtenu le certificat Benor pour les fosses septiques (logement et l'opération) et épuration des eaux usées (logement). La demande est présentée pour l'opération.

Grâce à notre expérience et à des produits de qualité, nous sommes à même de vous offrir une solution adaptée. BORALIT met à votre disposition une équipe motivée. Nous vous conseillons de consulter notre site internet. Progressivement vous y découvrirez un éventail de produits de qualité et à des prix compétitifs

Le savoir-faire de BORALIT :