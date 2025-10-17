ConnexionS'abonner
Fermer
BORALIT FRANCE - Batiweb

BORALIT FRANCE

253 Bd de Leeds
59777 LILLE
France
Site web de la marque

BORALIT est une entreprise dynamique possédant 40 ans d'expérience dans le rotomoulage des pièces en polyéthylène.

Au fil des années, nous avons pu développer, à la demande de la clientèle, une gamme importante de produits spécifiques vendus aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

Notre équipe jeune et motivée poursuit une politique fortement orientée vers le service à la clientèle tant dans l'établissement des offres que dans les modalités de livraison (délais particulièrement courts) et tous nos collaborateurs se portent garants à 100% de la qualité des produits et du service à la clientèle.

Nous vous proposons une large gamme de produits en PE : fosses septiques, systèmes de stockage d'eau de pluie et d'épuration des eaux usées, séparateurs à hydrocarbures et à graisse, citernes à mazout et réservoirs de stockage, stations de relevage et citernes pour un entreposage multi-usage.

Nos installations sont conformes à la norme CE pour les fosses septiques, les microstations, les séparateurs à hydrocarbures et les citernes à fuel.

Pour le marché belge nous avons obtenu le certificat Benor pour les fosses septiques (logement et l'opération) et épuration des eaux usées (logement). La demande est présentée pour l'opération.

Grâce à notre expérience et à des produits de qualité, nous sommes à même de vous offrir une solution adaptée. BORALIT met à votre disposition une équipe motivée. Nous vous conseillons de consulter notre site internet. Progressivement vous y découvrirez un éventail de produits de qualité et à des prix compétitifs

Le savoir-faire de BORALIT:

  • SOUS-TRAITANCE : Nous fabriquons les produits pour vos projets.
  • FOSSES SEPTIQUES ET BACS A GRAISSE : Disponible de 1.000 à 6.000 litres
  • STOCKAGE DE L'EAU : Disponible de 1.000 à 6.000 litres
  • EPURATION DES EAUX USEES : Disponibles de 2 à 30 équivalent
  • DEBOURBEURS & SEPARATEURS : Disponibles de 1,5 à 20 l/s
  • POSTES DE RELEVAGE : Découvrir notre gamme étendue
  • CITERNES A MAZOUT : A enterrée, aérienne, simple paroi et double paroi
  • CITERNES AERIENNES MULTI PURPOSE : Disponibles de 1.100 à 4.000 litres
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.