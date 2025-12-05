L’arrivée de l’hiver représente un véritable défi pour les professionnels du bâtiment. Froid, pluie, gel, vent, voire neige… autant de facteurs susceptibles de ralentir les travaux, d’endommager les matériaux ou de compromettre la sécurité des équipes. Pourtant, avec une bonne préparation, il est possible de protéger les chantiers, limiter les retards et assurer la continuité des travaux. Voici nos conseils pratiques pour affronter la saison froide en toute sérénité.

Quels travaux peut-on effectuer en hiver ?

Pour beaucoup, l'arrivée de l’hiver est synonyme de période creuse en termes de travaux de construction. Cette idée, bien ancrée dans l’imaginaire collectif, est pourtant fausse. La période hivernale est propice à la réalisation de nombreux chantiers.

Ce moment de l'année peut être mis à contribution pour réaliser les différentes préparations d’un site. En effet, si le sol n’est pas trop humide ou gelé, vous pouvez mettre en route tous vos travaux de défrichage, d'excavation et de nivelage. Dans la même logique, vous pouvez également mener les travaux de drainage du site.

Les chantiers hivernaux ne se limitent pas pour autant à la seule préparation. En utilisant une isolation adéquate et les additifs nécessaires, il est tout à fait possible de couler du béton pour réaliser des fondations. Vous pouvez alors vous lancer dans la construction ou dans l’agrandissement de patios et de terrasses.

Les charpentes et les travaux structuraux peuvent aussi être effectués à cette période de l'année. Attention toutefois à ce que le climat ne soit pas trop pluvieux, ce qui pourrait avoir comme conséquences de faire bouger le bois. Comme tous les végétaux sont au repos, l’hiver est le moment idéal pour réaliser des travaux d'aménagement extérieur. Enfin, les travaux de démolition peuvent avoir lieu sans aucune contrainte particulière en hiver.

Les travaux à ne pas réaliser en hiver

À cause des conditions météorologiques pouvant être dangereuses, mais aussi pour éviter les infiltrations d’air et d’eau, il est fortement déconseillé de réparer une toiture en hiver. C’est pour les mêmes raisons qu’il est préférable de réaliser ses travaux d’isolation une fois le printemps revenu. Il en va de même pour les travaux de finition extérieure, dont le rendu visuel, mais aussi l'efficacité énergétique, risquent d'être altérés par l'humidité ainsi que les changements de température.

L’anticipation : la clé pour des travaux hivernaux réussis

Avant même que les températures ne chutent, il est essentiel de prévoir les adaptations nécessaires dans le planning de chantier . Commencez par consulter les données météorologiques locales et les historiques de température. Cela vous permettra de repérer les périodes à haut risque de gel ou de précipitations et d’adapter le calendrier en conséquence.

Il est souvent préférable d’avancer certaines étapes sensibles, comme les fondations ou les coulages de béton, avant l’hiver. À l’inverse, les travaux intérieurs (plâtrerie, électricité, plomberie) peuvent être planifiés pour la saison froide, une fois le bâtiment hors d’eau et hors d’air.

Prévoir un budget de contingence

Le froid et les conditions météorologiques entraînent souvent des ralentissements logistiques et des coûts imprévus : chauffage de chantier, bâches, matériel de déneigement… Il est donc primordial de prévoir une marge budgétaire afin d'éviter les mauvaises surprises et de garantir la continuité du chantier.

Comment bien protéger ses matériaux et ses équipements en hiver ?

Ce n’est une surprise pour personne mais l’humidité, le gel et la neige sont les pires ennemis des matériaux de construction. Dès lors, une protection adaptée s’impose afin d'éviter toute détérioration et des pertes de coût préjudiciables.

Stocker les matériaux à l’abri

Installez des zones de stockage couvertes ou des abris provisoires pour les matériaux sensibles comme le ciment, le plâtre, les peintures ou encore les isolants. En plus de craindre l'humidité, ces produits peuvent perdre leurs propriétés s’ils gèlent.

Pour les matériaux entreposés à l’extérieur, il est conseillé de déployer des bâches respirantes ainsi que de surélever les palettes du sol afin d’éviter les remontées d’eau. Vous pouvez également opter pour des matériaux conçus pour résister au froid.

En hiver, chauffer et ventiler les espaces de travail

Un chauffage de chantier bien dimensionné permet non seulement d’améliorer le confort des équipes, mais aussi de maintenir une température minimale pour le séchage des matériaux. Attention, afin d'éviter la condensation, assurez-vous de bien ventiler les espaces fermés.

Bien entretenir le matériel et les engins

Un entretien préventif, à l'automne par exemple, permet de réduire de manière significative les pannes et de prolonger la durée de vie des équipements. Les machines et véhicules de chantier doivent également être préparés à l’hiver. Pour bien faire, il est recommandé de vérifier les niveaux d’huile et de liquide antigel, de lubrifier les articulations et de contrôler l’état des batteries.

Chantiers en hiver : comment anticiper les retards et adapter la logistique

Même avec une excellente préparation, les intempéries hivernales peuvent ralentir les travaux. Plusieurs solutions s’offrent à vous afin de limiter leur impact sur le planning global.

Mettre en place un plan de continuité

Établissez un plan B pour chaque étape critique du chantier. À titre d’exemple, si les conditions météo empêchent les travaux extérieurs, prévoyez des tâches intérieures ou de la maintenance d’équipement à réaliser en parallèle.

Communication et adaptation

Il est important de garder une communication avec le chef de chantier et les différents corps de métiers présents afin d’assurer une continuité et de pallier les différents retards possibles. Par ailleurs, les retards de livraison sont plus importants en hiver. Maintenez un contact régulier avec vos fournisseurs et transporteurs pour ajuster les commandes et anticiper les perturbations.

Les solutions modulaires : bonne idée ?

Les abris de chantier modulaires ou les structures temporaires chauffées permettent de poursuivre certaines activités malgré le froid. Ces installations, faciles à monter et démonter, sont un investissement rentable pour les entreprises qui travaillent toute l’année.

Pour conclure, n'oubliez pas que la sécurité sur les chantiers est une priorité absolue. En hiver, le froid, le verglas et la mauvaise visibilité augmentent considérablement les risques d’accident. Protections adaptées , formation continue, gestion de la visibilité et sécurisation des espaces de travail doivent être au cœur de votre politique salariale.

Par Alexandre Masson