Quelles sont les aides pour rénover son logement en 2025 ?

Rénovation énergétique

Publié le 04 décembre 2025, mis à jour le 04 décembre 2025 à 17h47, par Batiweb Rédaction

Aides rénovation 2025 : MaPrimeRénov’, éco-PTZ et CEE évoluent. Découvrez les dispositifs, travaux éligibles et démarches pour optimiser votre budget.
©BK
©BK

MaPrimeRénov’ : une réforme qui rebat les cartes

Depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov’ est devenue l’aide phare pour financer les rénovations énergétiques. En 2025, plusieurs ajustements sont au programme :

Ce qui change en 2025Impact pour les ménages
Baisse du taux d'aide pour les ménages intermédiairesSi tu vises une rénovation permettant de gagner 2 classes énergétiques, l'aide passe de 30 % à 10 %. Il faudra donc assumer une plus grande part du coût.
Hausse du plafond d'aide pour certains profilsBonne nouvelle pour les ménages modestes : l'aide maximale peut être plus élevée, selon le coût des 
Condition d'ancienneté du logementLe logement doit désormais avoir plus de 15 ans (contre 2 ans auparavant)

Bon à savoir : Pour prétendre à MaPrimeRénov’, il faut faire appel à un artisan RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et déposer son dossier via la plateforme dédiée.

Primes CEE : quels travaux sont les plus subventionnés ?

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) restent un dispositif clé pour alléger la facture des rénovations. Financé par les fournisseurs d’énergie, ce coup de pouce est attribué en fonction des économies d’énergie générées.

→ Quels travaux sont les plus aidés en 2025 ?

Top 3 des rénovations les plus subventionnées par les CEE :

  • Isolation thermique : combles, toitures, murs et planchers
  • Chauffage performant : pompes à chaleur, chaudières biomasse et systèmes hybrides
  • Ventilation optimisée : installation de VMC double flux

→ Montant moyen des aides CEE en 2025

TravauxAide estimée (€)
Isolation des combles15 à 25 € / m²
Pompe à chaleur air/eau2 500 à 4 000 €
Chauffe-eau thermodynamique800 à 1 200 €

Éco-PTZ : emprunter à taux zéro pour financer ses travaux

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) reste une solution idéale pour financer la rénovation énergétique sans avancer d’argent.

Comment ça fonctionne ?

  • Montant : jusqu’à 50 000 € en fonction des travaux
  • Bénéficiaires : propriétaires occupants ou bailleurs (sans conditions de revenus)
  • Logements concernés : construits depuis plus de 2 ans
  • Travaux éligibles : isolation, chauffage performant, rénovation globale

Point clé en 2025 : l’éco-PTZ est cumulable avec MaPrimeRénov’, ce qui permet de financer jusqu’à 80 % du coût total des travaux dans certains cas.

Aides locales et régionales : un levier à ne pas négliger

Au-delà des dispositifs nationaux, de nombreuses régions et collectivités proposent des aides spécifiques. Par exemple :

  • Subventions régionales : certaines régions financent jusqu’à 30 % du coût des travaux d’isolation.
  • Exonération de taxe foncière : dans plusieurs communes, une rénovation énergétique permet une exonération partielle (ou totale) de la taxe foncière pendant 3 à 5 ans.

Où se renseigner ? Consulte ton espace France Rénov’ pour connaître les dispositifs dans ta région.

Peut-on cumuler plusieurs aides ?

Oui, mais avec quelques règles à respecter !

Cumul possibleCumul interdit
MaPrimeRénov' + Primes CEEDeux aides MaPrimeRénov' pour un même projet
MaPrimeRénov' + Éco-PTZPrimes CEE + Prime énergie sur le même équipement
Aides locales + aides nationalesAide dépassant le coût total des travaux

Astuce : pour maximiser ton budget, réalise un audit énergétique avant de commencer tes travaux. Cela permet d’optimiser ton dossier et d’accéder aux financements les plus avantageux.

En résumé : quelles opportunités en 2025 ?

Malgré des ajustements, les aides à la rénovation restent nombreuses en 2025. Si tu envisages des travaux, il est essentiel de bien préparer ton dossier et d’anticiper les évolutions des dispositifs.

→ 3 conseils pour optimiser tes aides :

  • Vérifie les critères d’éligibilité et fais appel à des pros RGE.
  • Consulte un conseiller France Rénov’ pour un montage de dossier efficace.
  • Prends en compte les nouvelles règles sur MaPrimeRénov’ et les plafonds de financement.

Un projet de rénovation en 2025 ? Prends de l’avance pour ne pas passer à côté des meilleures opportunités !

Découvrez tous nos articles liés à la Rénovation dans notre dossier spécial

 

Par Camille Decambu

