BORDET : Outils, machines et accessoires pour le travail du bois.

La maison BORDET a été fondée en 1965 par Monsieur Georges Bordet, sculpteur sur bois et inventeur du Porte-outil vibrant. Cette machine, aujourd'hui reconnue et appréciée par un grand nombre de professionnels et de passionnés, est le symbole de notre société.

À travers elle, nous mettons en avant les notions de qualité et de service, volonté farouche qui nous anime au quotidien et qui nous a permis de pérenniser notre entreprise de 1965 à nos jours.

Nous portons la double étiquette de fabricant et de négociant. Fort de notre savoir-faire, nous proposons, en plus des produits de négoce, des matériels spécifiques que nous fabriquons pour les domaines variés de la sculpture, du tournage et de l'affûtage.

Nous développons régulièrement de nouveaux produits, en réponse aux attentes du marché.

Être fabricant c'est aussi un atout important pour sélectionner des produits de revente. Nous pouvons, analyser techniquement les matériels qui nous sont proposés, réaliser des essais avec un bilan technologique précis, valider ou non les capacités et la qualité de chacun d'eux.

Les machines, outils et accessoires, que nous sélectionnons, engagent notre responsabilité. Il est hors de question pour nous, de valider un matériel qui n'est pas conforme à notre exigence de qualité.

Le marché de l'outillage est confronté, aujourd'hui, à une forte concurrence qui pousse de nombreux fabricants vers une baisse de la qualité au bénéfice de la rentabilité. Cette politique nous semble dangereuse et compromettante pour l'avenir.

Pour cette raison, nous avons délibérément écarté certains produits pour ne pas ternir notre image de qualité.

Nous ne cherchons pas à devenir le leader en volume de produits vendus. Nous préférons, conserver notre structure artisanale pour minimiser nos frais de gestion, et offrir les prix les plus bas possibles.

Le savoir-faire de BORDET :