TORBEL : Le spécialiste des accessoires pour l’intérieur et l’extérieure de l’habitat

TORBEL a été fondé à Tourrette-Levens (06690) au Nord de Nice. Le siège social est toujours au cœur même du village.

L’entreprise est à présent fortement implantée en France avec 18 sites de fabrication et de stockage.

2 filiales étrangères, en Suisse et en Italie, permettent d’assurer une présence en Europe.

TORBEL a pu devenir leader des solutions de bâtiments grâce à l’intégration de confrères et de concurrents (grâce à des opérations de croissance externe).

La recherche-développement fait partie de nos fondamentaux.

Chez TORBEL, on innove sans cesse depuis plus de 50 ans. Notre objectif est d’anticiper les besoins de nos clients, et de leur apporter des solutions. Ainsi, nous avons :

80 brevets actifs pour des produits innovants commercialisés, dont 9 européens

71 marques actives, dont 4 internationales

47 modèles déposés

TORBEL a diversifié son activité en 2017 par l’acquisition des marques BOURGUIGNON®, JOUIN®, MERMIER® et MONIN®.

BOURGUIGNON est spécialisé dans le fer forgé depuis 1836.

Le savoir-faire de BOURGUIGNON :