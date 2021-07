BOUYER : Expert en sonorisation de confort et de sécurité EN54 depuis 1933

BOUYER, conçoit et fabrique des produits et solutions de sonorisation de confort (Public Adress) et de sonorisation de sécurité répondant aux dernières normes en vigueur (EN54).

BOUYER, propose des solutions à destination des Etablissements Recevant du Public, de l’industrie, du tertiaire et du transport avec notamment des systèmes embarqués.

La fiabilité des produits et la pérennité des solutions BOUYER font notre renommée et sont la garantie d’installations réussies qui nous amène chaque année à réaliser des projets dans plus de 65 pays.

BOUYER, a la complète maîtrise de sa chaine de valeurs ce qui nous permet d’accompagner vos projets de toute envergure, de leur conception à leur maintenance et d’assurer leur pérennité.

Un bureau d’études à votre écoute. Parallèlement au développement et à la fabrication d’un éventail complet de matériel électro-acoustique, BOUYER réalise la conception de matériels spécifiques.

Nos équipes ont une maîtrise parfaite du métier, ce qui permet d’apporter des solutions optimales en termes d’efficacité, de facilité d’intégration et de simplicité d’exploitation.

Vous avez un projet bien spécifique ? BOUYER est là pour y répondre !

Notre équipe R&D pluridisciplinaire s’inscrit dans une politique d’innovation permanente et de satisfaction clients au travers de la conception de solutions sur mesure.

Notre valeur ajoutée s’inscrit également dans l’environnement normatif puisque notre site de production certifié ISO 9001 permet de vous proposer des solutions fiables et d’une grande qualité.

BOUYER s’engage dans une démarche de qualité et de fiabilité qui constitue le fondement de son existence et de son évolution. Nos équipes sélectionnent les composants et les sous-traitants pour leur pérennité et leur performance.

100 % de nos produits sont contrôlés en fin de fabrication, ce qui nous garantit un taux de panne inférieur à 0.3%.

Pour les produits assujettis à la norme EN54, BOUYER travaille activement à l’amélioration de l’environnement normatif de ses solutions.

Nous soumettons nos procédures de contrôle et de gestion de fabrication au CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), et à l’AFNOR (l’Association Française de Normalisation) pour nos produits NF.

Nous vous proposons une gamme de produits certifiés EN54 avec 3 solutions pour systèmes de sonorisation de sécurité distinctes, et une quinzaine de haut-parleurs.

Le savoir-faire de BOUYER :